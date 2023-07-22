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Головна Війна з Росією Чим більше F-16 зможуть обороняти міста та інфраструктуру, тим більше інших систем можна буде використовувати ближче до лінії фронту, - пілот зі США
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Чим більше F-16 зможуть обороняти міста та інфраструктуру, тим більше інших систем можна буде використовувати ближче до лінії фронту, - пілот зі США

22 липня, 2023 субота
14:26
Війна з Росією винищувач F-16

Маючи F-16 українці можуть вдало використовувати інші системи і матимуть можливість пересунути їх для отримання більшого ефекту

Про це в ефірі Еспресо заявив американський військовий пілот, волонтер і військовий інструктор Пітер Грінбург.

"Повітряна перевага є надзвичайно важливою для американської чи натівської доктрини. Це просто частина того, як ми проводимо операції. Але якщо ми побачимо, що Україна вже зробила, не маючи цього повітряного панування. Ви стримали ворога і в багатьох місцях відкинули його назад. Це означає, що навіть без переваги в повітрі, локально це чи на ширшій території, все одно багато можна зробити", - сказав він.

Грінбург додав, що, наприклад, F-16 можуть працювати досить далеко позаду, можуть обороняти повітряний простір міст.

"Це не матиме прямого впливу на лінію фронту, а матиме непрямий. Чим більше F-16 зможуть обороняти міста та інфраструктуру, тим більше інших систем можна використовувати ближче до лінії фронту. Цей ефект є адаптивним. Маючи F-16 українці можуть вдало використовувати інші системи і матимуть можливість пересунути їх для отримання більшого ефекту", - наголосив пілот.

Він зазначив, що також не слід забувати про далекобійні системи, які мають F-16.

"Це та зброя, яку Україна вже має. Навіть не на самій лінії фронту, а перебуваючи поза радіусом дії ворожих систем чи літаків, новітні винищувачі, такі як F-16, мають інтенсивний вплив на поле бою. Я не солдат і не розуміюсь в наземних операціях, але я можу сказати, що будуть можливості для того, аби нищити фортифікації, лінії оборони, війська, що зарились в землю, склади зброї, які зараз вражають за допомогою як української, так і західної зброї. Ворог не буде почуватись в безпеці, коли Україна отримає можливості завдавати далекобійні удари. Щонайменше окупантам залишиться або відступати, або померти. Вони не зможуть рухатись вперед, тож, скоріш за все, рухатимуться назад. Я не даю обіцянок, а лише кажу, що зброя яка стане можливою для використання, буде знищувати армію, котра завмерла на позиціях", - підсумував Грінбург.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією. 

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 22 липня він сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів

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США
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Військові новини
зброя для України
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