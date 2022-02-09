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До інформації з нагрудної бодікамери поліцейського про ДТП із Трухіним мали доступ близько 100 осіб, - голова Нацполіції Клименко

9 лютого, 2022 середа
16:55
Суспільство Ігор Клименко

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що до інформації з нагрудної камери патрульного поліцейського з місця ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна мали доступ близько сотні поліцейських, тому неможливо визначити, хто саме зняв інформацію із сервера

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо камер. На момент оформлення ДТП працювала справді одна камера… на співробітнику управління патрульної поліції Києва Петрику", - сказав Клименко в середу, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Він зазначив, що на момент вчинення ДТП не було інформації про те, чи це злочин. 

"23 серпня, напередодні Дня Незалежності, ми обслуговували іноземні делегації, дуже швидко та старанно намагалися всі ДТП, які були в Києві та передмісті, оформляти, щоб не створювати незручностей для гостей та іноземних делегацій, які прибували з аеропорту "Бориспіль". Тому інформацію про те, що сталася ДТП на в'їзді до Києва, ми отримали, а про те, що один із можливих фігурантів – народний депутат, ми отримали вже за кілька годин", - розповів голова Нацполіції.

За його словами, коли поліцейські прибули на місце ДТП,усі двері автомобіля були відчинені й учасники ДТП перебували на проїжджій частині або біля неї.

"Запис, який здійснював працівник поліції, проводився з бодікамери. У репортажі, який нам надала "Українська правда"… чітко видно таймінг та номер камери, тому ми можемо стверджувати, що це справді запис із камери", - зазначив Клименко.

За словами голови Нацполіції, за процедурою інформацію з бодікамер знімає працівник IT на сервер.

"Але тут є один нюанс. Ті камери, які використовували працівники поліції ще до нового року, є малобюджетними, поставлені вони до Нацполіції, зокрема, через міжнародну технічну допомогу ще чотири-п’ять років тому", - зазначив Клименко.

Із цієї камери технічно можна зняти інформацію, до неї мають доступ близько 100 працівників поліції.

"До серверів має доступ дуже багато працівників поліції. Це й айтішники, і співробітники моніторингу, і співробітники підрозділу адмінпрактики. Що це означає? Що в Києві доступ до цієї інформації мало близько 100 осіб... Логування (записування файлів журналу, які містять інформацію про події в хронологічному порядку, - ІФ) на той момент не було... Тому визначити, хто конкретно зняв інформацію із сервера, на сьогодні неможливо", - заявив Клименко.

Він додав, що у вересні Нацполіція вийшла з пропозицією закупити відеокамери, з яких неможливо зняти інформацію, під логінами зберігаються дані про те, хто завантажив і зняв цю інформацію на сервер.

"Жоден співробітник поліції, якого було опитано на сьогодні в управлінні патрульної поліції, не може чітко сказати, що тим відео хтось у ті дні цікавився. Це звичайна ДТП", - наголосив Клименко.

  • Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
  • Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
  • Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
  • 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
  • МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
  • 4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявляє, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти. 
  • Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був членом фракції "Слуга Народу", повідомив, що Трухін звозив "чорну" готівку з областей до Офісу президента.
  • Відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась, кажуть в ОГПУ.
  • ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна.
  • На допиті 9 лютого поліцейські не підтвердили інформацію про те, що народний депутат Олександр Трухін пропонував їм хабар після вчинення ДТП

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