"До України прибула перша партія листів": Ірина Верещук повідомила про початок листування українських військовополонених з рідними
Національне інформаційне бюро Мінреінтеграції розпочало роботу з організації листування українських військовополонених з їхніми рідними
Про це Ірина Верещук повідомила у себе в telegram.
"За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених", йдеться у повідомленні.
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