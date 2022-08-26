"До України прибула перша партія листів": Ірина Верещук повідомила про початок листування українських військовополонених з рідними

Про це Ірина Верещук повідомила у себе в telegram.

"За Женевськими конвенціями наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Національне інформаційне бюро (НІБ) Мінреінтеграції розпочало відповідну роботу з організації листування наших військовополонених з їхніми рідними. Днями до України прибула перша партія листів. НІБ працює над їх передачею рідним військовополонених", йдеться у повідомленні.