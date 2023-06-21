Про це повідомляє МЗС Китаю.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "кризи в Україні", і високо оцінює позитивну роль, яку Південна Африка та інші африканські країни відіграли в цьому відношенні", - заявила речниця, коментуючи візит делегації лідерів країн Африки до України та Росії минулого тижня.

За її словами, їхні зусилля "добре відображають спільний заклик міжнародної спільноти до припинення бойових дій і деескалації напруженості".

"Факти показали, що війна і санкції не вирішать жодної проблеми; діалог і переговори є єдиним реальним виходом", - зауважила Нін.

Вона додала, що Китай готовий працювати з усіма сторонами, включаючи африканські країни, для створення сприятливих умов для "політичного врегулювання української кризи".

Позиція ПАР щодо війни Росії в Україні

У травні президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували "мирну ініціативу", аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. У Білому домі зауважили, що вона має бути узгоджено з українською стороною та ґрунтуватися на Статуті ООН. До цього український лідер Володимир Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора.

Вже 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Киеве він все ж представив 10 основних складників позиції країн Африканського Союзу щодо війни Росії проти України. Також зазначалося, що президент ПАР визнав факт ракетного удару під час візиту в Київ, спростувавши слова свого речника.

17 червня делегація Південно-Африканської Республіки прибула до Санкт-Петербурга в Росії, де відбулися переговори з Володимиром Путіним щодо врегулювання війни Росії з Україною. Російський диктатор розкритикував ключові тези з "мирного плану" ПАР, оскільки там містився заклик до поваги кордонів. Володимир Зеленський теж фактично відкинув африканський план і сказав, що поки немає реальної альтернативи українському мирному плану, ключовим положенням якого є негайне виведення російських військ з України.

Натомість президент ПАР заявив про оптимізм після візиту до Києва і Москви.