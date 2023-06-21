"Добре відображають заклик міжнародної спільноти до деескалації": у МЗС Китаю заявили про підтримку "мирних ініціатив" лідерів країн Африки
Пекін високо оцінює зусилля африканських країн, спрямовані на мирне врегулювання "кризи в Україні", сказала речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін
Про це повідомляє МЗС Китаю.
"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "кризи в Україні", і високо оцінює позитивну роль, яку Південна Африка та інші африканські країни відіграли в цьому відношенні", - заявила речниця, коментуючи візит делегації лідерів країн Африки до України та Росії минулого тижня.
За її словами, їхні зусилля "добре відображають спільний заклик міжнародної спільноти до припинення бойових дій і деескалації напруженості".
"Факти показали, що війна і санкції не вирішать жодної проблеми; діалог і переговори є єдиним реальним виходом", - зауважила Нін.
Вона додала, що Китай готовий працювати з усіма сторонами, включаючи африканські країни, для створення сприятливих умов для "політичного врегулювання української кризи".
Позиція ПАР щодо війни Росії в Україні
У травні президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували "мирну ініціативу", аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. У Білому домі зауважили, що вона має бути узгоджено з українською стороною та ґрунтуватися на Статуті ООН. До цього український лідер Володимир Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора.
Вже 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Киеве він все ж представив 10 основних складників позиції країн Африканського Союзу щодо війни Росії проти України. Також зазначалося, що президент ПАР визнав факт ракетного удару під час візиту в Київ, спростувавши слова свого речника.
17 червня делегація Південно-Африканської Республіки прибула до Санкт-Петербурга в Росії, де відбулися переговори з Володимиром Путіним щодо врегулювання війни Росії з Україною. Російський диктатор розкритикував ключові тези з "мирного плану" ПАР, оскільки там містився заклик до поваги кордонів. Володимир Зеленський теж фактично відкинув африканський план і сказав, що поки немає реальної альтернативи українському мирному плану, ключовим положенням якого є негайне виведення російських військ з України.
Натомість президент ПАР заявив про оптимізм після візиту до Києва і Москви.
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