"Є завдання відігнати ворожу авіацію": у Defence Express пояснили, як ЗСУ застосовуватимуть ATACMS

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, саме касетні Atacms є головним бажанням ЗСУ.

"Витрата таких ракет буде значно меншою ніж осколково-фугасних Atacms, які спрямовані для ураження фактично одного об'єкта. Бо вага осколково-фугасних Atacms 227 кг, з дальністю стрільби до 270 км. Треба розуміти, що 227 кг це вдвічі менше ніж "Сторм Шедоу", бойова частина якої важить 450 кг", - зазначив Катков.

Військовий експерт пояснив в чому ефективність касетних Atacms.

"Касетні Atacms створювались саме для того, щоб вражати цілі, які знаходяться на великій відстані. Інших ракет на ту ж саму ціль буде витрачатись значно більше, через їх меншу бойову частину", - заявив головний редактор Defence Express.

За його переконанням, цілком ймовірно, що у найближчих звітах Пентагону, Україна побачить інформацію про передачу високоточного озброєння.