"Є завдання відігнати ворожу авіацію": у Defence Express пояснили, як ЗСУ застосовуватимуть ATACMS
Перед ЗСУ поставлено завдання відігнати ворожу авіацію, аеродроми якої знаходяться на великій відстані. Касетні Atacms є унікальною можливість боротися з авіабазами противника
Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо".
За його словами, саме касетні Atacms є головним бажанням ЗСУ.
"Витрата таких ракет буде значно меншою ніж осколково-фугасних Atacms, які спрямовані для ураження фактично одного об'єкта. Бо вага осколково-фугасних Atacms 227 кг, з дальністю стрільби до 270 км. Треба розуміти, що 227 кг це вдвічі менше ніж "Сторм Шедоу", бойова частина якої важить 450 кг", - зазначив Катков.
Військовий експерт пояснив в чому ефективність касетних Atacms.
"Касетні Atacms створювались саме для того, щоб вражати цілі, які знаходяться на великій відстані. Інших ракет на ту ж саму ціль буде витрачатись значно більше, через їх меншу бойову частину", - заявив головний редактор Defence Express.
За його переконанням, цілком ймовірно, що у найближчих звітах Пентагону, Україна побачить інформацію про передачу високоточного озброєння.
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7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.
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Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.
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Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами.
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15 вересня The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.
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Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.
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22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS.
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26 вересня у Defence Express розказали, коли й скільки Україна може отримати ракет ATACMS.
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28 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.
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