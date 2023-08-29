"Ефект Тищенка/Арістова": як заборона на виїзд нардепів за кордон повпливала на парламентську дипломатію, - рух "ЧЕСНО"

Про це пише головна редакторка сайту "Рух ЧЕСНО" Ірина Федорів у Дзеркалі тижня.

Скандальні поїздки за кордон

Після того, як "слуга народу" Микола Тищенко полетів до Таїланду, уряд вирішив заборонити депутатам місцевих рад виїжджати за кордон.

"Спершу спрацював так званий ефект Тищенка. Через одного нардепа уряд вдався до популізму - постановою було заборонено виїздити за кордон депутатам місцевих рад. Тобто жінки-депутатки, які не отримують зарплати в органах місцевого самоврядування, стали невиїзними. І це, зокрема, вплинуло на дипломатичні спроможності на місцевому рівні. Що ж до військовозобов’язаних депутатів, то вони й так не могли б перетинати кордон без особливого дозволу системи "Шлях", якою, втім, неодноразово зловживали", - пояснюється в матеріалі.

Комітет із питань державного будівництва та органів місцевого самоврядування, яким керує Олена Шуляк, повинен був поговорити з урядом про скасування, проте не зміг цього зробити протягом більше ніж пів року.

Нардепи ж не можуть виїжджати за кордон після того, як Юрій Арістов полетів на так звані канікули. Прикордонники отримали наказ не пропускати їх, але влада не покарала всіх винних. Деякі з обранців втратили свої мандати, а деякі продовжують працювати в парламенті.

Фото: Рух ЧЕСНО

Крім того, заборона заважає депутатам виконувати свою дипломатичну роль під час війни за кордоном.

"Коли всі евакуювалися з Києва - ми голосували під куполом 24 лютого о 7 ранку. Ніхто з нас не був до такого готовий, але вважаю, що парламент цей виклик прийняв гідно. Під куполом голосувати було небезпечно, нас переконували перебратися до бомбосховища, але всі фракції погодилися піти на ризик: інакше Путін сказав би, що депутати вже залишили країну й перебувають десь у Польщі, а Верховної Ради більше немає. Тоді за кордон могли виїжджати лише жінки-депутатки. Невеличким "жіночим батальйоном" ми їхали до премʼєра Бориса Джонсона, до президента Макрона, до спікерки Європарламенту Роберти Мецоли, до всіх. Просили, вимагали зброю й виконували конкретні завдання. Зброя була і є №1. Але парламент різний, як і наше суспільство. Є герої, є ті, хто пішов на фронт, а є ухилянти, які тікають із країни. Погодьтеся, тікають не лише народні депутати. Склад ради відображає зріз суспільства, й це закономірно", — наголошує народна депутатка з "Батьківщини" Альона Шкрум.

Фото: Рух ЧЕСНО

Деякі нардепи від ОПЗЖ та "Слуги Народу" під час війни виїжджали за кордон на відпочинок, що викликало обурення суспільства. Їх назвали "батальйонами Монако/Відень/Дубай" та іншими. Торохтій, який сам пропонував обмежити виїзд депутатам, був помічений у Болгарії. Нардеп Тищенко, який поїхав до Таїланду, залишився з мандатом і продовжує співпрацювати з офісом президента. А Холодов, який втік на Кіпр, склав мандат уже після скандалу.

Як заборона виїзду повпливала на роботу Ради і дипломатію

Рух моніторить присутність на засіданнях нардепів і керівництво Верховної Ради та фракції "Слуга Народу".

Фото: Рух ЧЕСНО

Тим часом народні депутатки кажуть, що ситуація критична. Відомо, що після скандалу з Мальдівами лише голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко поїхав у відрядження в Індонезію з дозволу президента.

"Країни Азії особливо складні через серйозний вплив Китаю та Росії й дуже важливі для нас. До Джакарти мала вирушити велика делегація, а поїхав лише пан Мережко. "Підвисли" також важливі євроінтеграційні поїздки, що мали посилити подальші рішення щодо євроінтеграції. Наразі незрозуміло, чи можемо ми поїхати на комітети ПАРЄ або заходи Міжпарламентського союзу, де півтора року вигризали зубами вигнання Росії та втрату її впливу, а також резолюції за Україну. В Міжпарламентському союзі - так званому світовому парламенті - нам уперше за 30 років удалося переконати країни Латинської Америки, частину Африки та Індію голосувати з нами й ухвалити резолюції проти Росії", - акцентує Альона Шкрум і додає, що дипломатична робота через Zoom неефективна.

Жінки-депутатки, які з березня 2022 року стали частиною так званого жіночого батальйону, вимагають притягнення до відповідальності учасників "батальйонів Мальдівів/Дубая/Монако".

"Ми не можемо нищити дипломатичний фронт тоді, коли підтримка партнерів зменшується. Не можна допустити узурпації влади й не надавати опозиції слова ні в Україні, ні на міжнародній арені. Як це сприйматиме світ? Що опозиційним депутатам не дають права виїхати. Це буде меседж на користь російської пропаганди, що тут демократії немає. Зараз політика офісу президента знецінює роботу парламенту та місцевої влади", - наголошує Юлія Клименко з "Голосу".

За закордонні відрядження наразі платять міжнародні партнери, але вони скоро зрозуміють, що нардепи не можуть виїжджати за кордон. Деякі обранці повідомляють, що готові оплатити закордонні відрядження самостійно, і чекають на дозвіл на виїзд.

"Це геть антиконституційне рішення ОП, втілене Кабміном. Не може виконавча влада вказувати законодавчій, що робити, й порушувати Конституцію. Нині увагу зосереджено на президенті, й це правильно, та водночас не можна узурпувати дипломатію. Тут роботи вистачає не просто на всіх, рук нема, щоб зробити все, що треба. Це навіть якщо брати до уваги роботу журналістів і громадського сектору. Росія має численніші ресурси, тож ми маємо бути згуртованими, щоб мати змогу відповідати хоча б асиметрично. Треба шукати способи контролювати чоловіків з ОПЗЖ та фракції "Слуга Народу", а не блокувати нас. Не розумію, чому моя дипломатична робота має страждати через якогось мужика зі "Слуги Народу", який поїхав на Мальдіви", - розповідає представниця "Голосу" Соломія Бобровська.

Парламентська делегація вже втратила можливість узяти участь у заходах в Індії та Польщі наприкінці серпня й початку вересня. Повідомляється, що це негативно впливає на дипломатичну роботу і потребує термінового вирішення.

Також суспільство хоче бачити справедливість щодо покарань для депутатів, які зловживають і їздять на відпочинок за кордон.

"Через цих чортів зараз заблоковані народні депутати, які з березня 2022 року чаклують над дипломатією. Просять зброю, ламають вплив рашки... Їх не випускають з країни. Популізм - найгірше, що може бути, особливо в часи війни. Треба приймати політики, які посилюють державу, а за помилки й злочини ухилянтів з батальйонів Мальдіви, Дубаї, Монако і т.д. не має бути колективної відповідальності", - написала Федорів у фейсбуці.