Екоактивісти облили фарбою фасад будівлі Сенату Італії

Про це повідомляє видання Ansa.

Повідомляється, що у ситуацію втрутилися карабінери, які затримали п'ятьох активістів "Останнього покоління".

П'ятеро заарештованих наразі перебувають в офісах Головного управління поліції, їхня позиція з'ясовується.

У своїй заяві активісти "виправдовують" атаку, пояснюючи, що "в основі жесту лежить відчай, який випливає з низки все більш тривожних статистичних даних і даних про еколого-кліматичний колапс, який вже почався, і незацікавленість політичного світу перед обличчям того, що обіцяє бути найбільшим геноцидом в історії людства".

Бліцатака, як пояснюють самі активісти, відбулася о 7:45 за допомогою струменя помаранчевої фарби, розпорошеної з вогнегасників.

Активісти зокрема заявили, що "невеликий проблиск натхнення на 2023 рік виходить від президента республіки Серджо Маттарелли, який у своєму зверненні до нації 31 грудня заявив, що "виклик, скоріше, полягає в тому, щоб сміливо планувати завтрашній день. Захистити планету, а отже, наше майбутнє, майбутнє людства, означає, перш за все, конкретно вирішити питання енергетичного переходу". "Останнє покоління" просить "негайно перервати повторне відкриття виведених з експлуатації вугільних електростанцій і скасувати проєкт нового буріння для пошуку і видобутку природного газу".

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Президент Сенату Ігнаціо Ла Русса засудив акцію екоактивістів, підкресливши, що немає "ніякого алібі, ніякого виправдання вчинку, який ображає всі інститути й що тільки завдяки холодній крові карабінерів він не переріс в насильство".

"Сенат був боягузливо обраний, тому що на відміну від Палаццо Чігі, Палати депутатів та інших установ, він ніколи не розглядав до цього часу необхідність створення зони безпеки навколо будівлі", - пояснив він, додавши, що "негайно скликає на завтра на 15:00 Раду президентства Сенату для прийняття будь-якого відповідного рішення".

Окрмі цього, відомо, що атаку також засудив міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії Джільберто Пічетто Фратін, а також політики більшості та опозиції.

"Їм, як і тим, хто маже твори мистецтва по всьому світу, вважаючи, що таким чином передає послання на користь захисту навколишнього середовища, - заявив Пічетто, - я хотів би нагадати, що боротьба зі зміною клімату знаходиться в центрі уваги урядів усього світу ". На думку міністра, "важливо, щоб молодь і всі громадяни звертали увагу на ці питання, але добре, що вони знають, що всі акти вандалізму, навіть якщо вони є демонстративними, є неприйнятними і не залишаться безкарними".

14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.

23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.

Станом на 1 листопада було відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив екоактивістів, які псують відомі твори мистецтва останнім часом.

5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч".

9 грудня стало відомо, що у столиці федеральної землі Баварії Мюнхені, що в Німеччині, на місяць заборонили екоактивістам влаштовувати протестні акції.