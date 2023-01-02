Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Екоактивісти облили фарбою фасад будівлі Сенату Італії

Екоактивісти облили фарбою фасад будівлі Сенату Італії

2 січня, 2023 понедiлок
15:00
Світ Екоактивісти облили фарбою фасад будівлі Сенату Італії

У понеділок, 2 січня, вранці група екоактивістів з руху "Останнє покоління" облила фарбою фасад Сенату Італії в Римі

Про це повідомляє видання Ansa.

Повідомляється, що у ситуацію втрутилися карабінери, які затримали п'ятьох активістів "Останнього покоління".

П'ятеро заарештованих наразі перебувають в офісах Головного управління поліції, їхня позиція з'ясовується.

У своїй заяві активісти "виправдовують" атаку, пояснюючи, що "в основі жесту лежить відчай, який випливає з низки все більш тривожних статистичних даних і даних про еколого-кліматичний колапс, який вже почався, і незацікавленість політичного світу перед обличчям того, що обіцяє бути найбільшим геноцидом в історії людства".

Бліцатака, як пояснюють самі активісти, відбулася о 7:45 за допомогою струменя помаранчевої фарби, розпорошеної з вогнегасників.

Активісти зокрема заявили, що "невеликий проблиск натхнення на 2023 рік виходить від президента республіки Серджо Маттарелли, який у своєму зверненні до нації 31 грудня заявив, що "виклик, скоріше, полягає в тому, щоб сміливо планувати завтрашній день. Захистити планету, а отже, наше майбутнє, майбутнє людства, означає, перш за все, конкретно вирішити питання енергетичного переходу". "Останнє покоління" просить "негайно перервати повторне відкриття виведених з експлуатації вугільних електростанцій і скасувати проєкт нового буріння для пошуку і видобутку природного газу".

Читайте також: "Ви всі - військові злочинці": франківка зірвала виступ російської делегації на конференції ООН з клімату

Президент Сенату Ігнаціо Ла Русса засудив акцію екоактивістів, підкресливши, що немає "ніякого алібі, ніякого виправдання вчинку, який ображає всі інститути й що тільки завдяки холодній крові карабінерів він не переріс в насильство".

"Сенат був боягузливо обраний, тому що на відміну від Палаццо Чігі, Палати депутатів та інших установ, він ніколи не розглядав до цього часу необхідність створення зони безпеки навколо будівлі", - пояснив він, додавши, що "негайно скликає на завтра на 15:00 Раду президентства Сенату для прийняття будь-якого відповідного рішення".

Окрмі цього, відомо, що атаку також засудив міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії Джільберто Пічетто Фратін, а також політики більшості та опозиції.

"Їм, як і тим, хто маже твори мистецтва по всьому світу, вважаючи, що таким чином передає послання на користь захисту навколишнього середовища, - заявив Пічетто, - я хотів би нагадати, що боротьба зі зміною клімату знаходиться в центрі уваги урядів усього світу ". На думку міністра, "важливо, щоб молодь і всі громадяни звертали увагу на ці питання, але добре, що вони знають, що всі акти вандалізму, навіть якщо вони є демонстративними, є неприйнятними і не залишаться безкарними".

  • 14 жовтня екоактивісти групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.
  • 23 жовтня у музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.
  • Станом на 1 листопада було відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив екоактивістів, які псують відомі твори мистецтва останнім часом.
  • 5 листопада чотири італійські екопротестувальниці в Римі залили гороховим супом картину Ван Гога "Сіяч".
  • 9 грудня стало відомо, що у столиці федеральної землі Баварії Мюнхені, що в Німеччині, на місяць заборонили екоактивістам влаштовувати протестні акції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Італія
екологія
клімат
Читайте також:
Что осталось от ПТУ №19 в г. Макеевка
1 січня, 2023 неділя
У новорічну ніч ЗСУ вдарили з HIMARS по казармі окупантів в Макіївці, - журналіст Казанський
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
1 січня, 2023 неділя
Промова Зеленського для тих, хто до минулого року дивився Іронію судьби
1 січня, 2023 неділя
Росія вчора вперше застосувала для атаки на Україну ракетоносії з Каспію, - Гуменюк
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.82
  • EUR
    Купівля 41.66
    Продаж 42.75
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
2 січня
14:57
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах ЗСУ припустили, що Росія може здійснити чергову масовану ракетну атаку 7 січня
14:50
вибух
Окупанти завдали збитків екології України на $35,3 млрд, - Резніков
14:44
Колишній генерал Бундесверу і НАТО Ганс-Лотар Домрезе
Колишній генерал НАТО заявив, що припинення вогню в Україні можливе у 2023 році
14:39
Постпред Польщі в ООН Кшиштоф Щерський
Якщо Путін збереже обличчя, це буде останній цвях у труну повоєнного порядку, – посол Польщі в ООН
14:38
Ексклюзив
путін путлер
На Новорічному виступі за спиною Путіна стояли ряджені ФСБшники, - полковник СБУ Костенко
14:38
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії повідомила про першу в цьому році телефонну розмову з Зеленським: подробиці
14:20
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
Шансів у росіян оточити Бахмут немає, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
14:19
Голові центробанку РФ повідомили про підозру в організації відкриття відділень "банку" на тимчасово окупованих територіях України
14:11
Зеленський
У 2022 році Зеленський уперше за весь час дипломатичних відносин поспілкувався з лідерами 9 африканських країн, – МЗС
14:06
OPINION
Григорій Маленко
Рік найбільшої крадіжки
13:54
Їхав на мопеді поблизу села, а окупанти відкрили вогонь. На Херсонщині ексгумували тіло ще одного мирного жителя
13:38
Герой України
Герої України та кавалери орденів з 1 січня отримуватимуть щомісячні грошові виплати
13:29
Інфографіка
Прапор України на острові Зміїни
Проти будь-яких територіальних поступок Росії виступили 85% опитаних українців
13:03
Київ
В Україні триває тепла погода, невеликі дощі лише на Закарпатті та в Карпатах: прогноз погоди 3 січня від Наталки Діденко
12:49
аналіз крові
Дослідники Школи медицини UM виявили зв'язок групи крові з ризиком інсульту
12:41
Ексклюзив
в'язниця
Декілька сотень військових медиків перебувають у полоні, - координатор частини родин полонених військових медиків Кривцов
12:22
Білорусь, війська Білорусі
Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання, - Гаюн
12:10
Ексклюзив
військовий експерт Черник
РФ стала на шлях снарядного голоду, поки він не є критичним, - військовий експерт Черник
12:09
Матті Маасікас
Перемога Росії означала би знищення основи світового ладу, ЄС цього не допустить, – Маасікас
12:02
OPINION
Юрій Богданов
Буденність геноциду. Яким запам'ятався 2022-й
11:58
нафта ембарго санкції
Європа на 90% скоротила імпорт російської нафти, чим позбавила РФ наддоходів, – Маасікас
11:39
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
На Київщині може бути гучно в понеділок: ДСНС знищуватиме вибухонебезпечні предмети
11:32
відключення електроенергії
Ситуація в енергосистемі контрольована, але можливі аварійні вимкнення у Києві, – Укренерго
11:20
росія ядерна зброя
Українська розвідка постійно слідкує за переміщенням і підготовкою ядерної зброї в Росії  
11:17
Сумщина й Чернігівщина після російського обстрілу
Окупанти понад сотню разів вдарили по прикордонню Сумської та Чернігівської областей
11:03
Ексклюзив
За новорічну ніч унаслідок пожеж загинули 4 людини, також є нові випадки отруєння чадним газом, - пресофіцер ДСНС Хорунжий
10:59
російські танки, окупанти, оркі
Уранці армія РФ обстріляла міський ринок у центрі Берислава на Херсонщині: щонайменше п'ять людей поранені
10:58
Ексклюзив
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Столиця залишається основним напрямком атаки ворожих дронів, - Ігнат
10:47
ППО
Вибух поблизу аеродрому у Воронежі: влада заявила про збиття "українського розвідувального безпілотника"
10:28
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 січня: скільки коштують долар та євро
10:19
Київ метро
На низці станцій київського метро через перепади напруги працюють не всі турнікети
10:12
обстріл Київ 31.12.2022
У лікарні помер ще один постраждалий від ракетної атаки на Київ 31 грудня
10:08
пропаганда_російське ТБ
На новорічні свята в Мелітополі перестало показувати пропагандистське телебачення
10:06
OPINION
Петро Олещук
"Привабливий" імперський образ розбився на скелях реальності
09:57
російські танки, окупанти, оркі
В українській розвідці не виключають, що росіяни можуть піти у наступ одночасно з півночі та сходу
09:51
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Ввечері 1 січня загарбники з артилерії двічі гатили по Сумщині
09:50
Зима, ЗСУ
Протягом останніх днів неподалік Кремінної точилися бої за ключову трасу на Луганщині, - британська розвідка
09:38
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Ворог підтягує ненавчені мобілізаційні ресурси на лівобережжя Дніпра, - Гуменюк
09:33
Світло
Київ повертається до відключень електроенергії після останніх атак росіян, - КМВА
09:19
У Куп'янську внаслідок обстрілів російських військ пошкоджені інфраструктура й будинки: місцева жителька дістала поранення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV