Депутатка Київради Пташник: гроші, за які можна було відбудовувати Охматдит, витратять на консервацію об'єкту до зими
Коментуючи відбудову Охматдиту, депутатка Київради, юристка Вікторія Пташник зазначила, що саме заморожування, потім розконсервування будівлі потребує грошей
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".
"Це ті гроші, які можна було б використати, фактично, на відбудову Охматдиту, проте зараз вони будуть направлені на консервацію. І це, шановні українці, всі, хто жертвував, на превеликий жаль, результат того, що під час воєнного стану, користуючись війною, не хочуть проводити нормальні закупівлі, відкриті тендери. Компанії могли б виставляти найкращі умови для відбудови чи закупівлі товарів, робіт будь-чого, надавали б найкращу ціну. Вони б змагалися своїми умовами та найдешевшою ціною, вигравали б тендери, і все відбувалося б прозоро, без скандалів. Ніхто б на цьому не наживався", - зазначила вона.
На сьогодні проблема є набагато серйознішою, тому що свого часу постановою Кабінету Міністрів внесли певні зміни до використання системи Prozorro, зауважила Пташник.
"Коли існує нагальна потреба здійснити якусь закупівлю, то можна це проводити без відкритих торгів, і таким чином всі намагаються ухилятися. Ви пам’ятаєте, по Охматдиту спочатку відбувалася та сама історія, бо не було прозорого тендеру, який мав би відбуватися через систему Prozorro. Вони намагалися це вивести з-під системи Prozorro, потім була незрозуміла ситуація з обранням компанії, з якою укладати контракти. Ми пам’ятаємо, яку компанію обрали, і з цього всього почалися скандали, недовіра, незрозуміла історія з передачею чи не передачею коштів. Я так розумію, що кошти досі не передали на лікарню", - додала депутатка.
Українська влада мала б зробити висновки. Всі ці виключення з тендерів, коли тендери виводяться з системи Prozorro, означають, що хтось на чомусь хоче нажитися, сказала Пташник.
"Коли ми запитували опікунську раду Охматдиту і народних депутатів, які опікуються цими питаннями, куди жертвувати, щоб наші кошти не пропали, нам сказали, що головний лікар цієї лікарні говорить, що треба жертвувати на цей фонд, який спеціально створений для збору коштів на нагальні потреби, які будуть виникати в майбутньому. Але всі ми знаємо, до чого це привело. Наживатися під час війни, прикриваючись воєнним станом, надзвичайно цинічно. Всім, хто опікується реформою, яку свого часу робив парламент, коли ухвалювали закон про державні закупівлі та створювали систему Prozorro, бажано було б повернутися до цієї системи. Дійсно, мають бути окремі виключення, але коли є дуже нагальна потреба", - резюмувала вона.
- Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
- Вже 6 серпня генеральний директор дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір заявив про конфлікт з Благодійним фондом "Охматдит - здорове дитинство", який збирав кошти на відбудову лікарні після російського обстрілу 8 липня.
- Пізніше Міністерство охорони здоров'я України офіційно затвердило членів та членкинь Ради з відновлення лікарні. Оцінку збитків від російського удару по Охматдиту проводитиме Національний державний інститут, а відбудовувати заклад розпочнуть після повного огляду будівлі.
- 1 жовтня Київська дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендер на протиаварійні роботи у сучасному корпусі, який був пошкоджений через російську ракетну атаку 8 липня. До кінця 2024 року "Охматдит" не буде відбудовано, натомість кругла сума піде на підготовку до зими.
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