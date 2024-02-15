Гетманцев про видатки на мобілізацію: "Величезні гроші. Де їх узяти – питання"

Про це він сказав у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

На початку лютого голова бюджетного комітету Роксолана Підласа припустила, що для мобілізації до 500 тис. бійців знадобляться 720 млрд грн.

Коментуючи цю заяву, Гетманцев сказав, що це орієнтовні видатки на проведення мобілізації.

"Тому що нам поки що невідомі остаточні розрахунки по мобілізації. Відповідний законопроєкт ще на розгляді, і ви бачили, що у Верховного Головнокомандувача є публічно озвучені запитання щодо реальних масштабів необхідної мобілізації, які безумовно будуть уточнюватись новим керівництвом ЗСУ. Скільки буде необхідно залучити людей відразу (у перший місяць-два), скільки протягом певного періоду (до кінця року чи далі), скільки усього й у які терміни? Скільки з них отримуватимуть зарплати з "бойовими нарахуваннями" у частинах на передовій, а скільки мобілізовуватимуть у тилові частини, чи нові частини, які формуватимуться як резерв?" - висловився нардеп.

Водночас він визнав, що це дуже великі гроші.

"Так, це величезні гроші. І де їх узяти – це велике питання... Безперечно, ми чекаємо на фінальні оцінки й пропозиції Мінфіну та Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету", - сказав Гетманцев.

"Тут треба розуміти, що з одного боку, економіка дійсно не має потенціалу для підвищення ставок податків, але з іншого боку, коли йдеться про фінансування армії, а отже, про забезпечення найголовнішої цінності – безпеки життя, – хороших і популярних рішень в уряду не залишається. Є тільки складні", - додав він.

Варто зазначити, що фінансовий експерт Євген Дубогриз у розмові з Еспресо назвав цифру у 720 млрд грн заниженою.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.