Зеленський розповів що робитиме, якщо не вийде розблокувати кордон з Польщею

Про це він заявив на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

"З квітня минулого року я говорю, що це політичне питання (блокування кордону з Польщею, - ред.), спочатку навіть наше українське суспільство та деякі медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий. І зараз це підтверджує Європейська комісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що в Польщі наразі триває внутрішня боротьба, однак використовувати Україну, як тиск на європейські інституції - це "просто несправедливо".

"Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Я, як президент, просто говорю відкрито, що дня нас дуже важливо зберегти союз з Польщею, а якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес", - підсумував очільник держави.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста, за словами одного з організаторів акції Романа Кондрува, це те, що із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

У ніч із 24 на 25 лютого невідомі висипали українську кукурудзу з 8 напіввагонів, що стояли на залізничній станції у Польщі. Це був транзитний вантаж, який із порту в Гданську мав попрямувати до інших країн.