ЄС розглядає подальше скорочення споживання газу за планом, ухваленим на тлі шантажу РФ
ЄС розглядає можливість продовження плану дій у газовій сфері, який був прийнятий у липні, на наступну осінь
Про це повідомляє видання Tagesschau.
Стало відомо, що міністри енергетики країн-членів обговорили це на зустрічі в Стокгольмі, пояснила французький міністр Аньєс Панньє-Рунахер.
Окрім цього, також з огляду на війну в Україні та залежність від поставок російських енергоносіїв, країни ЄС встановили добровільну цільову економію в своєму надзвичайному газовому плані. Країни-члени повинні заощадити 15% з серпня 2022 року по березень 2023 року - порівняно з середнім показником за останні п'ять років у цей період.
Видання зазначає, що ціль була значною мірою досягнута завдяки м'якій зимовій погоді та підвищеним тарифам, покликаним спонукати споживачів та бізнес до економії.
За даними статистичного агентства ЄС Eurostat, споживання природного газу в ЄС впало приблизно на 20% у період з серпня по листопад.
"Ми не повинні зупинятися на досягнутому", - заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон у понеділок увечері. Цей план є "критично важливим" для підготовки до наступної зими.
Інші країни були більш обережними. Міністр енергетики Чехії Йозеф Сікела заявив, що минулорічні рішення "неможливо повторити".
- Нагадаємо: 26 липня країни Європейського Союзу схвалили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу на 15%.
- 10 лютого міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Йеттен заявив, що країна нині незалежна від російського вугілля, нафтопродуктів та сирої нафти.
- 13 лютого стало відомо, що Італія планує покласти край своїй залежності від російського газу до кінця цього року.
- 19 лютого міністр промисловості й торгівлі Йозеф Сікела повідомив, що у січні Чехія обійшлася без російського газу, результатом чого стало падіння цін та збільшення запасів палива.
- 26 лютого стало відомо, що у Європейському Союзі розробили чіткий план для реалізації нової енергетичної стратегії, який дозволить повністю відмовитися від імпорту російського газу та перейти на інші джерела.
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