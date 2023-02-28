Про це повідомляє видання Tagesschau.

Стало відомо, що міністри енергетики країн-членів обговорили це на зустрічі в Стокгольмі, пояснила французький міністр Аньєс Панньє-Рунахер.

Окрім цього, також з огляду на війну в Україні та залежність від поставок російських енергоносіїв, країни ЄС встановили добровільну цільову економію в своєму надзвичайному газовому плані. Країни-члени повинні заощадити 15% з серпня 2022 року по березень 2023 року - порівняно з середнім показником за останні п'ять років у цей період.

Видання зазначає, що ціль була значною мірою досягнута завдяки м'якій зимовій погоді та підвищеним тарифам, покликаним спонукати споживачів та бізнес до економії.

За даними статистичного агентства ЄС Eurostat, споживання природного газу в ЄС впало приблизно на 20% у період з серпня по листопад.

"Ми не повинні зупинятися на досягнутому", - заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон у понеділок увечері. Цей план є "критично важливим" для підготовки до наступної зими.

Інші країни були більш обережними. Міністр енергетики Чехії Йозеф Сікела заявив, що минулорічні рішення "неможливо повторити".