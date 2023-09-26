Естонія підтримала продовження тимчасового захисту для українців

Про це йдеться в заяві парламентського комітету у справах ЄС, пише err.ee.

Голова комітету з питань ЄС Лійза Пакоста сказала, що необхідно продовжити допомогу, оскільки в Україні знищено багато житла, втрачено роботу, а населення страждає від насильства.

"Багато людей не можуть повернутися додому, тому що їхнього дому вже немає, або вони змушені бігти до сховища вночі. Рійгікогу вирішив продовжити надання тимчасового захисту українським біженцям від війни – це дає можливість кожній українській родині самостійно вирішувати, чи вони надалі потребують тимчасового захисту та коли вони зможуть повернутися додому, адже спершу потрібно побудувати нові будинки, робочі місця чи навіть цілі нові поселення", – сказала вона.

Комітет заявив, що біженці не мають можливості повернутися додому. Коли настане час для цього, парламент буде готовий надати допомогу.

Депутати також зазначили, що політика може бути продовжена в майбутньому, але вона має бути узгоджена з усіма країнами ЄС. З 2014 року Естонія прийняла 50 тисяч осіб з України, які шукали притулку.

Що відомо про українських біженців у ЄС

У січні цього року ООН повідомляла, що кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн.

Станом на 12 травня статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали чотири мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, з них: близько 700 тис. працюють, а ще 450 тис. навчаються в школах та університетах.

20 червня Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.

13 вересня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС.

15 вересня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловилась за доцільність продовжити тимчасовий захист українських біженців іще на рік, "поки триває ця жахлива війна".

19 вересня Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року.

25 вересня уряд Греції повідомив про продовження дії статусу тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року.