Facebook почав обмежувати користувачів у Литві за емоційні згадки війни в Україні

Про це повідомляє суспільний мовник LRT.

Зазначається, що користувачів Facebook у Литві почали масово обмежувати за висловлення підтримки Україні.

Комітету з нацбезпеки й оборони сейму Литви провів розслідування, де своїми спостереженнями поділилася профільна організація debunk.org, яка проаналізувала приводи для блокування. За словами її керівника Віктораса Даушкаса, приводом для обмеження стають слова "Московія" (литовською - "Москалія") та "москалі", "путінські зомбі", "російські вбивці", "кацапи", "орки". Також відомо про випадки блокування сторінок ініціатив збору коштів на підтримку України. Даушкас наголосив, що надійшло близько 120 повідомлень з інформацією про заблоковані профілі.

"Пост Ремігіяуса Шімашюса, мера Вільнюса, заблокували та обмежили на один день просто тому, що він опублікував просвітницький пост із поясненням, що "Москалія" - це історичний термін. І це абсолютно правильно, але алгоритми прийняли це як заборонений контент і заблокували", – сказав він.

У деяких випадках заблоковані користувачі не вживали ніяких слів-тригерів. Наприклад, проросійський користувач написав коментар, що "уся Литва сидить у цьому лайні", а заблокували на 30 днів людину, яка на це відповіла: "То їдьте звідси, навіщо ви тут залишаєтесь". Іншого заблокували за фразу "велика нація великих варварів". Один з користувачів отримав 30-денне обмеження за картинку, на якій українка б’є російського солдата букетом. Оскаржити якісь обмеження акаунту фактично неможливо.

Найяскравішим кейсом у Литві стало довічне блокування сторінки "Praeitis zalakas" з 200 тисячами підписників, де розповідали про російську агресію та організовували збори на підтримку України. На думку експерта, одним з факторів проблеми може бути хибний автопереклад з литовської на англійську, що суттєво викривлює зміст мовою оригіналу.

Відомо, що 16 грудня заступниця міністра з комунікацій Агне Вайчукевічуте зустрічалася з представниками відділу компанії Meta, що відповідає за сегмент соцмережі у Балтії та Польщі, і висловила стурбованість з приводу того, що користувачів часто карають за висловлення підтримки Україні. Планується, що представники Meta приїдуть до Вільнюса у січні 2023 року.

4 квітня соціальні мережі Facebook та Instagram обмежили використання хештегів, які стосуються воєнних злочинів російських військових на Київщині #Bucha і #BuchaMassacre. Зі скриншотів повідомлень про блокування можна дійти висновку, що хештеги заблокували, тому що хтось на них регулярно жалівся.

У липні Міністерство цифрової трансформації України звернулося до Meta й закликало корпорацію підвищити якість модерування, не блокувати українських блогерів та не приховувати контент.

9 серпня Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників Азовсталі, яка мала 33 тисячі підписників. Асоціація повідомила, що подала апеляцію щодо цього рішення. Також цю ситуацію прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він наголосив, що сторінки українських захисників не мають блокуватися. 10 серпня Instagram розблокував сторінку Асоціації захисників Азовсталі

9 вересня через політику компанії Meta, яка управляє Facebook та Instagram, заблоковані сторінки Патронатної служби "Азову" - "Янголи Азову" в цих соцмережах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb