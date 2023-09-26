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Фахівці Укренерго вдвічі-втричі скоротили терміни заміни пошкодженого обладнання, наш досвід - найбільший на континенті, - Кудрицький  

26 вересня, 2023 вiвторок
11:03
Економіка відновлення електропостачання

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що працівники компанії вдвічі-втричі скоротили терміни заміни обладнання, яке постраждало від російських обстрілів

Про це розповів Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна.

"В Укренерго працює більше півтори тисячі людей, які займаються відновленням лінії електропередач і обладнання на підстанціях, тобто ремонтні бригади. Ми за неповний рік, який пройшов з початку цих масованих обстрілів, замінили в декілька разів більше обладнання, ніж в попередні роки. Ми навчилися робити ці роботи надзвичайно швидко і, чесно кажучи, я сам не очікував, що ми зможемо терміни заміни вкоротити у 2-3 рази порівняно зі звичайним режимом", - наголосив очільник правління.

Кудрицький стверджує, що компанія зараз має величезні знання в проведенні аварійно-відновлювальних робіт, включаючи й заміну складного обладнання.

"Це скоріше за все споруда, якщо ми говоримо про автотрансформатор, яка має фундамент, величезну кількість допоміжних пристроїв, які забезпечують його роботу і так далі. Систему пожежогасіння та інше. Тому у нас як в оператора напевно найбільший зараз досвід на нашому континенті по заміні такого обладнання", - додав він.

Щодо ударів ворога по критичній інфраструктурі та енергетичних об'єктах, то Кудрицький каже, що Укренерго вже підготувалося до таких надзвичайних ситуацій.

"Наслідком цього і є швидке відновлення енергопостачання. Це саме так треба сприймати. Ясно, що коли ракета чи дрон влучає в енергооб'єкт, іноді зовсім без жодних наслідків обійтися не вдається. Можуть бути якісь короткочасні відключення споживачів. Питання в тому, як швидко ми можемо їх усунути", - додав Кудрицький.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону в Україні

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

Згодом стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Шмигаль пообіцяв, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні підвищувати не будуть.

16 вересня в міненерго повідомили про підготовку графіків відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак росіян, але наразі застосовувати їх не планують.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що при підготовці до нового опалювального сезону та можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури Україна розраховує не тільки на засоби ППО.  

Станом на 19 вересня обсяг природного газу в українських підземних газових сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів. Планову кількість блакитного палива закачали достроково.

21 вересня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду.

25 вересня уряди України й США підписали спільний меморандум про співпрацю у сфері зміцнення енергетичної системи України. Для цього Штати виділили $522 млн.  

МОЗ поширило рекомендації про те, як пережити блекаути і зберегти ментальне здоров'я.  

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2023, вiвторок
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