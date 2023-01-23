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Голосували за визнання "Л/ДНР": 55 депутатів держдуми РФ заочно судитимуть за посягання на територіальну цілісність України

23 січня, 2023 понедiлок
12:45
Кримінал Держдума РФ

Служба безпеки України передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів державної думи Росії, які голосували за визнання псевдореспублік окупованих частин Донеччини та Луганщини

Про це інформує пресслужба СБУ.

"Служба безпеки зібрала неспростовні докази вини 55 депутатів державної думи Росії, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 15 лютого 2022 року російські депутати підтримали постанову щодо звернення до президента Росії з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Також 22 лютого 2022 року обранці країни-спонсора тероризму проголосували за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

"Уже наступного дня на підставі ухвалених договорів ватажки терористів звернулися до російського президента з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії. 24 лютого РФ піддала всю територію України ракетно-бомбовим ударам та ввела війська на півдні, півночі та сході", - роз'яснюють в СБУ.

Фігурантам оголосили підозри за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальні акти проти:

  • Авдєєв Михайло Юрійович, 06.03.1977 р.н.;
  • Авксентьєва Сардана Володимирівна, 02.07.1970 р.н.;
  • Аксаков Анатолій Геннадійович, 28.11.1957 р.н.;
  • Альохін Андрій Анатолійович, 09.02.1959 р.н.;
  • Алімова Ольга Миколаївна, 10.04.1953 р.н.;
  • Аммосов Петро Револьдович, 22.09.1966 р.н.;
  • Ананських Ігор Олександрович, 06.09.1966 р.н.;
  • Арапов Георгій Костянтинович, 11.09.1999 р.н.;
  • Ареф’єв Микола Васильович, 11.03.1949 р.н.;
  • Боярський Сергій Михайлович, 24.01.1980 р.н.;
  • Бурлаков Сергій Володимирович, 25.05.1971 р.н.;
  • Бурляєв Микола Петрович, 03.08.1946 р.н.;
  • Бурматов Володимир Володимирович, 18.08.1981 р.н.;
  • Бутіна Марія Валеріївна, 10.11.1988 р.н.;
  • Буцкая Татяна Вікторівна, 08.05.1975 р.н.;
  • Валєєв Ернест Абдулович, 07.04.1950 р.н.;
  • Валенчук Олег Доріанович, 14.09.1960 р.н.;
  • Валуєв Микола Сергійович, 21.08.1973 р.н.;
  • Сімігін Павло Володимирович, 26.07.1968 р.н.;
  • Васильєв Володимир Абдуалійович, 11.08.1949 р.н.;
  • Василькова Марія Вікторівна, 13.02.1978 р.н.;
  • Веллер Олексій Борисович, 09.01.1966 р.н.;
  • Веремеєнко Сергій Олексійович, 26.09.1955 р.н.;
  • Власова Вероніка Валеріївна, 02.11.1966 р.н.;
  • Водолацький Віктор Петрович, 19.08.1957 р.н.;
  • Водянов Роман Михайлович, 25.11.1982 р.н.;
  • Володін В’ячеслав Вікторович, 04.02.1964 р.н.;
  • Вольфсон Ілья Светославович, 08.06.1981 р.н.;
  • Воробйов Андрій Вікторович, 24.07.1985 р.н.;
  • Вороновський Анатолій Володимирович, 28.12.1966 р.н.;
  • Вторигіна Олена Андріївна, 17.08.1957 р.н.;
  • Виборний Анатолій Борисович, 08.06.1965 р.н.;
  • Вяткін Дмитро Федорович, 21.05.1974 р.н.;
  • Гаджиєв Абдулхакім Кудбудінович, 13.02.1966 р.н.;
  • Гаджиєв Мурад Станіславович, 31.07.1961 р.н.;
  • Гаджиєв Руслан Гаджиєвич, 29.08.1978 р.н.;
  • Гарін Олег Володимирович, 26.12.1973 р.н.,
  • Гасанов Джамаладін Набійович, 05.08.1964 р.н.,
  • Геккієв Заур Далхатович, 12.02.1961 р.н.,
  • Германова Ольга Михайлівна, 26.09.1961 р.н.,
  • ГеттаАнтон Олександрович, 29.04.1980 р.н.,
  • Гільмутдінов Дінар Загітович, 10.08.1969 р.н.,
  • Гильмутдінов Ільдар Ірекович, 03.09.1962 р.н.,
  • Гімбатов Андрій Петрович, 19.07.1979 р.н. ;
  • Гладких Борис Михайлович, 16.02.1983 р.н;
  • Говирін Олексій Борисович, 26.05.1983 р.н;
  • Голіков Олег Олександрович, 21.10.1968 р.н.,
  • Гончаров Микола Олександрович, 13.01.1984 р.н. ;
  • Пономарьов Аркадій Миколайович, 16.05.1956 р.н;
  • Попов Євгеній Георгійович, 11.09.1978 р.н. ;
  • Прокопьєв Олександр Сергійович, 05.08.1986 р.н. ;
  • Птіцин Роман Вікторович, 08.09.1975 р.н.;
  • Разворотнєва Світлана Вікторівна, 25.03.1968 р.н.;
  • Ревенко Єгеній Васильович, 22.05.1972 р.н.;
  • Рєзник Владислав Матусович, 17.05.1954 р.н.

Посадовцям загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними Офісу генерального прокурора, то обвинувальні акти передали стосовно 56 депутатів державної думи Росії.

  • 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона.  Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
  • Російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. 
  • Держдума Росії проголосувала за прийняття до складу РФ окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Пізніше відповідні "документи" були підписані Путіним.
  • Депутату держдуми Бабакову 30 листопада 2022 року оголосили підозру за підтримку нікчемних законів щодо включення тимчасово окупованих території Запорізької, Херсонської областей, та двох районів Миколаївщини до складу Росії.  
  • Один з депутатів Держдуми Росії, який голосував за прийняття тимчасово окупованих територій Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запорізької області, 13 грудня 2022 року отримав підозру.  

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Росія
війна з Росією
окупанти
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