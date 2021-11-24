"Головна мета - поступки": якби Росія готувалась до нападу на Україну, вона б приховувала свій задум, - політолог

Про це заявив доктор політичних наук Ігор Петренко у ефірі програми "Змістовно з Христною Яцків" на Еспресо.TV.



"Якби дійсно РФ реально готувалась до нападу, то вона б прагнула усіляко приховати свій задум. Виглядає так, що Росія наче прагне "попередити" (про загрозу - ред.) саме з метою посилити

дипломатичний тиск на Україну та країни Заходу", - вважає Петренко.



Він додав, що аналогічна ситуація півроку тому стала одним із факторів того, що президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели спільний саміт.



"Росія нагнітає обстановку, робить відповідні готування, які дійсно можемо сприймати як відповідну загрозу, максимально відкритим чином для того, щоб "грати м'язами", силою. У них уже відкатана технологія - створювати велику загрозу. Це не означає, що її не може бути. Вона може бути - потенціал втрогнення РФ в Україну залишається з 2014 року. Зараз вони створюють загрозу для того, щоб її обміняти на поступки, які є головною метою. Зокрема, щодо сертифікації "Північного потоку-2", так само і щодо питання Близького Сходу", - зазначив Петренко..



На його думку, Україна має готуватись до найгіршого сценарію.



"Необхідно готувати наші Збройні сили для цього. Друге - це комунікація та координація наших

дій з західними партнерами. Ситауція відрізняється від тієї, що була півроку назад. Була більш квола реакція партнерів, на сьогодні, ми бачимо більш конкретні кроки", - заявив політолог.



Він назвав такими кроками публікації західних ЗМІ щодо готовності США направити до України нове озброєння та можливу військову місію Великої Британії.

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