"Головна мета - поступки": якби Росія готувалась до нападу на Україну, вона б приховувала свій задум, - політолог
Росія хоче через нагнітання ситуації біля кордонів України поступок для себе, зокрема, щоб газопровід "Північний потік-2" пройшов сертифікацію у ЄС
Про це заявив доктор політичних наук Ігор Петренко у ефірі програми "Змістовно з Христною Яцків" на Еспресо.TV.
"Якби дійсно РФ реально готувалась до нападу, то вона б прагнула усіляко приховати свій задум. Виглядає так, що Росія наче прагне "попередити" (про загрозу - ред.) саме з метою посилити
дипломатичний тиск на Україну та країни Заходу", - вважає Петренко.
Він додав, що аналогічна ситуація півроку тому стала одним із факторів того, що президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели спільний саміт.
"Росія нагнітає обстановку, робить відповідні готування, які дійсно можемо сприймати як відповідну загрозу, максимально відкритим чином для того, щоб "грати м'язами", силою. У них уже відкатана технологія - створювати велику загрозу. Це не означає, що її не може бути. Вона може бути - потенціал втрогнення РФ в Україну залишається з 2014 року. Зараз вони створюють загрозу для того, щоб її обміняти на поступки, які є головною метою. Зокрема, щодо сертифікації "Північного потоку-2", так само і щодо питання Близького Сходу", - зазначив Петренко..
На його думку, Україна має готуватись до найгіршого сценарію.
"Необхідно готувати наші Збройні сили для цього. Друге - це комунікація та координація наших
дій з західними партнерами. Ситауція відрізняється від тієї, що була півроку назад. Була більш квола реакція партнерів, на сьогодні, ми бачимо більш конкретні кроки", - заявив політолог.
Він назвав такими кроками публікації західних ЗМІ щодо готовності США направити до України нове озброєння та можливу військову місію Великої Британії.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс уважно стежить за обстановкою на кордоні РФ та України і готовий реагувати на зміни ситуації.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили активність російських військ поблизу кордону з Україною.
- Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".
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