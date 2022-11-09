Іноземні партнери не схиляють українську владу до переговорів з Росією, - ЗМІ

Про це повідомляє одне з українських ЗМІ.

Їхні джерела, наближені до Офісу Президента України, кажуть, що партнери радять Україні просто не діяти так категорично.

"Вони не схиляють до переговорів, а просто говорять, що "бажано посилати росіян не так категорично", щоб європейцям було спокійніше жити", - ділиться одне з джерел у чинній владі.

Також джерела видання у дипломатичних колах заперечили факт того, що західні партнери тиснуть на Україну. За їхніми словами, ніхто не закликає сідати за стіл переговорів з РФ.

"Насправді нічого серйозного не відбувається. Є дуже туманні розмови про те, як рухатися далі", - пояснив один зі співрозмовників, який залучений в міжнародні переговори.

Видання також зазначає, що за його інформацією не відбувається жодних підготовок до переговорів з РФ.

30 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, якщо Захід надасть "реалістичні пропозиції". МЗС України відповіло, що єдиною реалістичною підставою є виведення окупантів з території України.

31 жовтня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ тисне на західних партнерів, щоб ті схилили Україну до переговорів.

Згодом Washington Post написало, що Білий дім неофіційно просить Україну надіслати сигнали про готовність до переговорів з РФ та скасувати заборону на діалог особисто з російським диктатором Володимиром Путіним.

7 листопада президент України Володимир Зеленський назвав умови “справжніх переговорів про мир” з РФ.

9 листопада видання Politico повідомило, що Зеленський під впливом США змінив позицію щодо переговорів з РФ.

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