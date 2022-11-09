Іноземні партнери не схиляють українську владу до переговорів з Росією, - ЗМІ
Західні партнери не вмовляють Україну проводити переговори з Російською Федерацією
Про це повідомляє одне з українських ЗМІ.
Їхні джерела, наближені до Офісу Президента України, кажуть, що партнери радять Україні просто не діяти так категорично.
"Вони не схиляють до переговорів, а просто говорять, що "бажано посилати росіян не так категорично", щоб європейцям було спокійніше жити", - ділиться одне з джерел у чинній владі.
Також джерела видання у дипломатичних колах заперечили факт того, що західні партнери тиснуть на Україну. За їхніми словами, ніхто не закликає сідати за стіл переговорів з РФ.
"Насправді нічого серйозного не відбувається. Є дуже туманні розмови про те, як рухатися далі", - пояснив один зі співрозмовників, який залучений в міжнародні переговори.
Видання також зазначає, що за його інформацією не відбувається жодних підготовок до переговорів з РФ.
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30 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, якщо Захід надасть "реалістичні пропозиції". МЗС України відповіло, що єдиною реалістичною підставою є виведення окупантів з території України.
- 31 жовтня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ тисне на західних партнерів, щоб ті схилили Україну до переговорів.
- Згодом Washington Post написало, що Білий дім неофіційно просить Україну надіслати сигнали про готовність до переговорів з РФ та скасувати заборону на діалог особисто з російським диктатором Володимиром Путіним.
- 7 листопада президент України Володимир Зеленський назвав умови “справжніх переговорів про мир” з РФ.
- 9 листопада видання Politico повідомило, що Зеленський під впливом США змінив позицію щодо переговорів з РФ.
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