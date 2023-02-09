Інцидент зі "шпигунською кулею" не є провалом розвідки США, - Пентагон
Сполучені Штати за останні три роки не змогли зафіксувати мінімум три проліта китайських розвідувальних аеростатів над територію країни, але у Пентагоні не вважають це провалом розвідки
Про це повідомляє NBC News.
Прессекретар Пентагона Пет Райдера зазначив, що розвідники з часом зібрали достатньо інформації, щоб у майбутньому помічати подібні аеростати.
"З точки зору їх моніторингу і збору даних, ми змогли зібрати воєдино сукупність знань, які дозволяють виявляти їх і діяти. Тож це не провал розвідки", - наголосив він.
Райдер звинуватив Китай у порушенні суверенного повітряного простору США та інших країн, а також назвав це "глобальною програмою шпигунських повітряних куль", але відмовився надати більше деталей про попередні вторгнення китайських аеростатів до США.
Видання зазначає, що раніше офіційні особи США заявляли, що було щонайменше три польоти китайської повітряної кулі над територією США за часів колишньої адміністрації Трампа та ще один за часів адміністрації Байдена.
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Проте прессекретар Пентагона не надав жодних подробиць щодо маршрутів цих польотів чи іншої інформації. Але уряд США визначив, що деякі з цих помічених об'єктів були китайськими висотними розвідувальними кулями.
"Ми знаємо те, що в деяких випадках, хоча деякі з цих повітряних куль раніше не були ідентифіковані, наступний аналіз розвідки дозволив нам вказати, що це були китайські повітряні кулі", - сказав Райдер.
Він додав: "Ми публічно визнали, що знаємо, що вони прагнули стежити за стратегічними об’єктами, включаючи деякі з наших стратегічних баз у континентальній частині Сполучених Штатів".
Райдер повторив те, що адміністрація описує китайську програму повітряних куль як "глобальну операцію з флотом аеростатів спостереження, помічених над Північною Америкою, Латинською Америкою, Південною Америкою, Південно-Східною Азією, Східною Азією та Європою". Але він відмовився надати більш детальну інформацію.
Відповідаючи на запитання, чи повітряні кулі, що літають в інших частинах світу, схожі на ту, яку збили минулого тижня біля узбережжя Південної Кароліни, Райдер відповів, що всі повітряні кулі є розвідувальними дирижаблями, які збирають розвідувальну інформацію, але вони відрізняються за розміром і можливостями.
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
- Після збиття кулі міністр оборони США Ллойд Остін хотів подзвонити своєму китайському колезі Вею Фенхе, щоб "знизити напруженість" та спробувати "відповідально керувати відносинами Америки та Китаю" - КНР відхилила цей запит.
- А посадовці в розвідці США заявили, що Китай використовував "кулю-шпигун" в межах великої програми спостереження за військовими об'єктами в декількох країнах.
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