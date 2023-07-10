Про це зазначають аналітики в ISW.

Щоб представити військову компанію як професійну організацію, невідомі особи виклали в мережу 9 липня зображення, схоже на статут ПВК Вагнер.

"У документі сказано, що основоположними принципами вагнерівців є боротьба у війні Росії проти України та вірна служба президенту РФ і російському народу. Водночас рішення Путіна не карати групу Вагнер і не переслідувати учасників заколоту ставить його самого і його підлеглих у незручне становище", – припускають аналітики.

Водночас зазначається, що залишається незрозумілим, кому вигідний витік передбачуваного засновницького документа Вагнера, оскільки цей документ робить групу Вагнера професійною та привабливою порівняно з регулярними російськими військовими.

Повідомляється, що Вагнер все ще проводить вербування в Росії, в той час, як міноборони Росії, як повідомляється, проводить конкурентну роботу з наймання бійців Вагнера для підписання контрактів з МО.

Рішення Путіна не позбавлятися групи Вагнера ускладнює для нього та інших російських впливових гравців знання про те, як взаємодіяти з ними та її лідерами й бойовиками.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.