Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ISW: Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК Вагнера ставить його у незручне становище

ISW: Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК Вагнера ставить його у незручне становище

10 липня, 2023 понедiлок
06:31
Війна з Росією ПВК Вагнер

Рішення російського президента Володимира Путіна не ліквідовувати групу Вагнера та не переслідувати учасників заколоту ставить його та підлеглих у незручне становище

Про це зазначають аналітики в ISW.

Щоб представити військову компанію як професійну організацію, невідомі особи виклали в мережу 9 липня зображення, схоже на статут ПВК Вагнер.

"У документі сказано, що основоположними принципами вагнерівців є боротьба у війні Росії проти України та вірна служба президенту РФ і російському народу. Водночас рішення Путіна не карати групу Вагнер і не переслідувати учасників заколоту ставить його самого і його підлеглих у незручне становище", – припускають аналітики.

Водночас зазначається, що залишається незрозумілим, кому вигідний витік передбачуваного засновницького документа Вагнера, оскільки цей документ робить групу Вагнера професійною та привабливою порівняно з регулярними російськими військовими.

Повідомляється, що Вагнер все ще проводить вербування в Росії, в той час, як міноборони Росії, як повідомляється, проводить конкурентну роботу з наймання бійців Вагнера для підписання контрактів з МО.

Рішення Путіна не позбавлятися групи Вагнера ускладнює для нього та інших російських впливових гравців знання про те, як взаємодіяти з ними та її лідерами й бойовиками.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Володимир Путін
Вагнергейт
Військові новини
Заколот Вагнера
Читайте також:
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
8 липня, 2023 субота
Шойгу перебуває в страхітливому становищі після заколоту, - політолог Морозов
легіон "Свобода Росії"
8 липня, 2023 субота
Легіон "Свобода Росії" анонсував нову операцію на території РФ
Ердоган і Путін
9 липня, 2023 неділя
"Ердоган показав своє відношення до Путіна": колишній військовий прокурор Чумак про звільнення командирів з "Азовсталі"
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
10 липня
07:45
Курт Волкер
Волкер щодо заяви Байдена про неготовність України до Альянсу: це НАТО не готове прийняти Україну
07:42
Японія
Японію накрили аномальні зливи: щонайменше одна людина загинула
07:23
на фото: Судан
ООН попереджає про ймовірність тотальної громадянської війни у Судані
07:21
Китай
Китай відправив у космос новий експериментальний супутник
06:50
мобілізація росія, чмобікі
На полігоні Алтайського краю РФ тренуються понад 300 новобранців: серед них наркозалежні, хворі гепатитом і колишні ув'язнені
05:56
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Не можемо стояти на шляху США": Штайнмаєр підтримав рішення про передачу касетних боєприпасів Україні
05:26
Байден та Ердоган
Членство України та Швеції в НАТО та надання F-16: Байден поговорив з Ердоганом
01:10
Енергодар, ЗАЕС
Окупанти мінують критичну інфраструктуру на захоплених територіях Запорізької області, - Федоров
00:50
Затоплені автівки. Сочі, ніч з 9 на 10 липня 2023 року
Вода в транспорті, затоплені машини й звук сирени. Сочі накрило потужною зливою
00:13
Путін
Коли ЗСУ дійдуть до Криму, Путін захоче переговорів, - Зеленський
00:00
Росія
Правоохоронці з Європи попередили російську опозицію про підвищену небезпеку
2023, неділя
9 липня
23:45
Києво-Печерська лавра
Вірян Московського патріархату сьогодні до Києво-Печерської лаври пускали за паспортами
23:43
Володимир Зеленський
ЗАЕС та ядерна небезпека: Зеленський висловився про загрозу зі сторони Росії
23:22
Сергій Лавров
Очільники МЗС Туреччини та Росії провели телефонну розмову: про що говорили
23:11
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла білоруску Азарєнку та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
23:04
Учасники сучасної історичної реконструкції поруч із пам'ятним знаком на полі Конотопської битви у Шаповалівці
Цей день в історії: у Конотопській битві Виговський розгромив військо московитів
22:40
Зеленський виступає на асамблеї НАТО
Зеленський ще не вирішив, чи їхати на саміт НАТО, - Стефанішина
22:36
Ексклюзив
Чубаров
На окупованій частині Херсонщини росіяни перетворюють будинки евакуйованих людей на казарми, - Чубаров
22:20
Зеленський
"Нам буде достатньо перемоги": Зеленський про подальшу підтримку США
22:19
Володимир Зеленський
Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, - Зеленський
22:05
Олексій Резніков
Резніков показав випробування української станції радіоелектронної розвідки РПС-7 "Інгул"
21:59
У річницю встановлення українських прапорів на Зміїному військовим аташе презентували фільм про героїчні події
21:42
Дмитро Кулеба
Залишилося 48 годин до саміту НАТО: Кулеба провів розмову з Блінкеном
21:37
Ексклюзив
Артем Фисун
Росія на етапі, коли розморожує радянський мотлох, – волонтер Артем Фисун 
21:32
Режисер Олег Сенцов отримав контузію під час контрнаступу
21:26
на фото: ЗСУ
ЗСУ просуваються на південь від Бахмута, - Маляр
21:06
Снаряди 155-мм
За червень Україна виробила більше снарядів, ніж за увесь 2022 рік
20:50
Дмитро Медведєв
Російська пропаганда каже про ракету в бік АЕС на Смоленщині. Медведєв загрожує "одночасними ударами" по ядерним об'єктам в Україні
20:49
НАТО
Країни НАТО готують спільне рішення щодо гарантій безпеки для України, - Politico
20:18
Ексклюзив
Артем Фисун
"Тривають бої за кожне село, яке може по кілька разів переходити з рук в руки", - волонтер Артем Фисун про ситуацію на передовій
20:16
Ексклюзив
Москва. Кремль
Шанс розвалу Росії складає 50/50, - соціолог Грушецький
20:00
OPINION
Тетяна Вергелес
Діти України у Львові. Про світло у чорноті війни
19:57
Тіна Кароль передала Папі Римському щоденник 9-річного хлопчика з Маріуполя
19:33
Окупанти на Луганщині погрожують конфіскацією житла українцям, що відмовляються від паспортів РФ, - Генштаб
19:14
На базі окупантів під Мелітополем пролунав вибух, - мер
19:09
Шавкат Мірзійоєв, Узбекістан
За схемою Путіна. В Узбекистані переобирають обнуленого президента Мірзійоєва
18:53
Поблизу польського Хелма бус з українцями врізався у фуру: загинула 33-річна жінка, є поранені
18:35
Оновлено
На Броварському проспекті Києва авто влетіло в АЗС: трьох людей ушпиталено з опіками
18:20
Інтерв’ю
путін та шойгу
Путін все ще може підірвати ЗАЕС, а Захід це може проковтнути, - полковник Грант
18:02
OPINION
Юрій Бутусов
Про що може розповісти Прокопенко (Редіс)
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV