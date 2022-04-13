Казахстан відмовився проводити цьогоріч військовий парад до Дня Перемоги
Влада Казахстану скасувало проведення військового параду до Дня Перемоги 9 травня і Дня захисника Вітчизни 7 травня
Про це повідомляє казахське видання "Власть".
"У 2022 році проведення військового параду, присвяченого 30-ій річниці створення збройних сил Казахстану і Дня Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років, не планується", - йдеться у повідомленні.
Востаннє військовий парад до 9 Травня у Казахстані проводили у 2019 році. У минулі два роки його скасовували через пандемію COVID-19, аде в адміністрації президента раніше повідомляли, що проведуть парад у 2022 році.
Цьогоріч влада Кахахстану планує провести 50 урочистостей військово-патріотичного штибу, зокрема вшанування ветеранів Другої світової війни та збройних сил країни.
- Нагадаємо, Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.
- 6 квітня президент Казахстану назвав російське вторгнення в Україну війною.
- 9 квітня в Алмати поліція затримала активістів, які влаштували протест проти російських воєнних злочинів під консульством країни-агресора.
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