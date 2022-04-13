Казахстан відмовився проводити цьогоріч військовий парад до Дня Перемоги

Про це повідомляє казахське видання "Власть".



"У 2022 році проведення військового параду, присвяченого 30-ій річниці створення збройних сил Казахстану і Дня Перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років, не планується", - йдеться у повідомленні.



Востаннє військовий парад до 9 Травня у Казахстані проводили у 2019 році. У минулі два роки його скасовували через пандемію COVID-19, аде в адміністрації президента раніше повідомляли, що проведуть парад у 2022 році.



Цьогоріч влада Кахахстану планує провести 50 урочистостей військово-патріотичного штибу, зокрема вшанування ветеранів Другої світової війни та збройних сил країни.

Нагадаємо, Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.

6 квітня президент Казахстану назвав російське вторгнення в Україну війною.

9 квітня в Алмати поліція затримала активістів, які влаштували протест проти російських воєнних злочинів під консульством країни-агресора.

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