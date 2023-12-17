Хакерська атака на "Київстар": у компанії розповіли про стан відновлювальних робіт
Станом на 17 грудня мобільний оператор "Київстар" продовжує відновлювати послуги для своїх абонентів після найбільшої за всю історію компанії хакерську атаку
Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.
"Новини від наших спеціалістів - дарують надію та впевненість", - наголосили у "Київстар"
Так, станом на зараз вже доступні послуги голосового зв'язку, в тому числі у роумінгу, відновлено мобільну передачу даних, а також розпочато відновлення доступу до M2M для бізнес-клієнтів.
У компанії додали, що найближчим часом увімкнуть послугу SMS.
У деяких населених пунктах, зокрема у Києві, досі виникають складнощі із доступом до домашнього інтернету. "Київстар" наголошує, що це тимчасово.
"Ми залучили увесь персонал, щоб відновити роботу послуги якомога швидше", - заявили у компанії мобільного оператора.
За їхніми словами, оскільки зараз відбувається стабілізація мережі, мобільна передача даних може працювати повільніше. Це необхідно для безпеки.
Хакерська атака на "Київстар": що відомо
Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку.
У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар".
Пізніше відповідальність за кібератаку на Kyivstar взяли на себе російські хакери з групи "Солнцепек". За словами Головного управління розвідки Міноборони України, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.
Вже 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок. Заступник голови НБУ Олексій Шабан закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.
15 грудня у "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах, а пізніше мобільний інтернет став доступний на всій підконтрольній Україні території.
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