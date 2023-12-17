Хакерська атака на "Київстар": у компанії розповіли про стан відновлювальних робіт

Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

"Новини від наших спеціалістів - дарують надію та впевненість", - наголосили у "Київстар"

Так, станом на зараз вже доступні послуги голосового зв'язку, в тому числі у роумінгу, відновлено мобільну передачу даних, а також розпочато відновлення доступу до M2M для бізнес-клієнтів.

У компанії додали, що найближчим часом увімкнуть послугу SMS.

У деяких населених пунктах, зокрема у Києві, досі виникають складнощі із доступом до домашнього інтернету. "Київстар" наголошує, що це тимчасово.

"Ми залучили увесь персонал, щоб відновити роботу послуги якомога швидше", - заявили у компанії мобільного оператора.

За їхніми словами, оскільки зараз відбувається стабілізація мережі, мобільна передача даних може працювати повільніше. Це необхідно для безпеки.

Хакерська атака на "Київстар": що відомо

Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку.

У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Пізніше відповідальність за кібератаку на Kyivstar взяли на себе російські хакери з групи "Солнцепек". За словами Головного управління розвідки Міноборони України, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Вже 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок. Заступник голови НБУ Олексій Шабан закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.

15 грудня у "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах, а пізніше мобільний інтернет став доступний на всій підконтрольній Україні території.