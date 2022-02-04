Київ відправив уряду Німеччини список необхідного озброєння, - ЗМІ
Посольство України у Німеччині направило офіційний лист федеральному уряду, у якому просить надати Києву оборонне озброєння і перераховує конкретний список всього необхідного
Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung, яке ознайомилося з листом до Міністерства оборони ФРН.
Зазначається, що в листі Київ закликає Берлін надати йому зброю. У ньому детально перераховано оборонне озброєння, яке Україна розраховує отримати від Німеччини.
"Тепер в уряду є список бажань, який починається словами "Боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони" і закінчується "Боєприпаси для кулеметів (калібр 23 мм, 30 мм)". Зокрема, Україна просить "негайної допомоги у терміновому придбанні" зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, антидронової зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення і камер спостереження", - пише видання.
У списку згадуються транспортні засоби "з підвищеним протимінним захистом" і роботи для знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву. Окрім цього, Україна просить цифрові радіостанції, радіолокаційні та розвідувальні станції, а також підводні локатори. Згідно з інформацією видання, Київ також просить машини швидкої допомоги та протиснайперські системи, і протимінні системи.
Зазначається, що на цьому потреби "не вичерпані", і список ще можна доповнювати. Українська сторона наголошує, що усі запити є системами зброї оборонного характеру.
Київ просить розглянути цю заявку якомога швидше з огляду на "надзвичайно напружену ситуацію з безпекою та загрозу російської агресії".
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- 26 січня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів.
- 28 січня в уряді Німеччини заявили, що не постачатимуть Україні летальної зброї, адже мають чітку позицію щодо заборони постачання озброєння до кризових регіонів.
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