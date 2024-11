Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві нагороди Grierson Awards

Про це повідомляє Hollywood Reporter.

У Лондоні пройшла церемонія British Documentary Awards, широко відома як The Grierson Awards, яка відзначає інноваційні та захопливі документальні фільми. Премію вручає благодійний фонд The Grierson Trust на честь британського документаліста Джона Ґрірсона.

Оскароносний документальний фільм про російську облогу українського портового міста "20 днів у Маріуполі" від Frontline, PBS і Associated Press отримав нагороди у двох категоріях. Стрічку українського режисера Мстислава Чернова нагородили як Найкращий документальний фільм про поточні події (Best Current Affairs Documentary) та Найкращий кінематографічний документальний фільм (Best Cinema Documentary).

Церемонія відбулася в лондонському мистецькому та музичному центрі Roundhouse.

Серед цьогорічних переможців Grierson Awards були фільми про війну в Україні, турецьку співачку, яка оговтувалася після трагедії, зіткнувшися з фемініцидом, і новий погляд на історію расизму в США.

Інші фільми-переможці були присвячені темам життя з серйозним психічним розладом, дослідженню мусульманської віри в сучасній Британії, іншому погляду на силу спорту та унікальному погляду на корейський кіноклуб.

"Цьогорічна премія Grierson Awards демонструє креативність і амбіції найкращих документалістів, а також багатство, яке розмаїття нашої індустрії приносить на екран. Фільми-переможці розповідають переконливі історії на широкий спектр внутрішніх і міжнародних тем. Творці документальних фільмів у всьому світі зазнають тиску не лише через бюджети, але й через усе більш поляризований клімат, у якому вони працюють. Цими нагородами траст вітає їхню відданість і хоробрість, а також висловлює визнання та подяку замовникам і спонсорам за їхню постійну підтримку жанру", - наголосила голова Grierson Trust Лоррейн Хеггессі.

Фільм, створений у співпраці американської документальної студії ​​FRONTLINE та американського інформаційного агентства Associated Press, - це хроніка перших 20 днів повномасштабного вторгнення, показана через історії людей - свідків і жертв російських звірств. "20 днів у Маріуполі" показує, як росіяни перетворювали місто на руїни: бомбардування пологового, обстріли житлових будинків, братські могили, переховування цивільних у підвалах, а також - порятунок авторів стрічки з оточеного Маріуполя.

21 березня документальний фільм "20 днів у Маріуполі" зʼявився на всіх українських сервісах. Лише за перший вікенд онлайн-показів стрічка стала рекордсменкою серед документальних фільмів на всіх українських платформах. Її подивилась рекордна кількість глядачів.

Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю з заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним із головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.

Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.