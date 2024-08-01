Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Понад половина британських працівників кіно і ТБ залишаються безробітними після голлівудських страйків, - дослідження

Понад половина британських працівників кіно і ТБ залишаються безробітними після голлівудських страйків, - дослідження

Дар'я Тарасова
1 серпня, 2024 четвер
16:27
Кіно Гільдія режисерів США, страйк

Нове дослідження показало, що через рік після голлівудських страйків понад половина працівників кіно- і телевізійної галузі Великої Британії все ще залишаються без роботи

Зміст

Про це пише The Guardian.

Британська профспілка телерадіомовлення, розваг, комунікацій і театру (BECTU) провела опитування, в якому взяли участь понад 2300 працівників кіно та телебачення. Його результати показали, що 52% працівників галузі в країні не мають роботи, 51% працівників - у сфері телевізійних драм, 57% працівників - у несценарному телебаченні і 53% працівників - у рекламі.

Ці цифри нижчі порівняно з 68%, що були наведені в опитуванні в лютому 2024 року, а також порівняно з вереснем 2023 року, коли показник безробіття був 74%. Отже, за спостереженнями BECTU, ситуація повільно покращується.

Проте кількість респондентів, які планують залишити кіно- та телеіндустрію в найближчі п’ять років, зростає з 24% у вересні 2023 року до 37% у лютому 2024 року та 38% зараз.

Лише 6% опитаних відповіли, що вони повністю відновили зайнятість через рік після спільного страйку профспілки SAG-AFTRA та Гільдії сценаристів США.

Філіппа Чайлдс, голова BECTU, зазначила, що мало що істотно покращилося для робітників. На її думку, "обговорення має бути зосереджено на тому, як ми можемо колективно покращити ситуацію для працівників, які мають вирішальне значення для успіху галузі, але продовжують нести основний тягар змін у галузі".

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня 2023 року сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ. 3 квітня 2023 року тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів.

У середу, 8 листопада, голлівудські актори досягли попередньої угоди з великими студіями та домовилися припинити страйк, однією з вимог якого було підвищення зарплати

Теги:
Світ
Культура
Велика Британiя
Читайте також:
паспорт РФ
Автор Марина Клюєва
30 липня, 2024 вiвторок
Правозахисники виявили, що законодавство України про колабораціонізм не враховує норм МГП
Автор Юлія Юліна
31 липня, 2024 середа
Підстави для звільнення військових зі служби відповідно до нового мобілізаційного законодавства: пояснення адвокатки
Жозе Моурінью, Фенербахче - Лугано, Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
1 серпня, 2024 четвер
Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.44
  • EUR
    Купівля 44.25
    Продаж 45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
1 серпня
16:55
Пресреліз
Еспресо Біла Церква - заставка сайту
Розпочав роботу сайт Еспресо: Біла Церква
16:50
Німеччина уряд
Німецька земля Гессен сприятиме поверненню українських чоловіків додому: що відомо
16:46
Оновлено
журналіст WSJ Еван Гершкович
Росія та Захід проводять обмін ув'язненими: що відомо
16:40
СБУ оголосила підозру колаборанту з Луганщини: він став "воєнкором" окупантів
16:38
Енергосистема, електроенергія, обстріли
З початку повномасштабної війни енергетики ДТЕК 41 раз підіймали ТЕС "з нуля"
16:14
Українські спортсмени готуються до Олімпіади-2024 попри все
Через російську агресію загинули 489 українських спортсменів, - Беленюк
16:11
Джон Леннон Beatles
Культові окуляри Джона Леннона продали за $50 тис.
16:10
Сергій Марченко
У Мінфіні заявили про готовність до дискусій щодо підвищення податків, але виставили дедлайн
16:05
OPINION
Михайло Басараб
Московія видихається
15:58
Ексклюзив
На сході Харківщини росіяни намагаються відтіснити ЗСУ до річки Оскіл, - боєць 77-ї аеромобільної бригади
15:53
ракетна атака на Охматдит
Тендер на ремонт Охматдиту виграла компанія з завищеними цінами, - "Наші гроші"
15:49
Віктор Орбан
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
15:45
система оповіщення сирена
На Харківщині можуть впровадити диференційовану систему повітряних тривог: подробиці
15:33
Міноборони
Міноборони закупить в українського виробника наземні дрони-камікадзе: деталі
15:23
нафта
У ЄС заявили, що для постачання нафти до Угорщини й Словаччини немає загроз
15:23
Ворог кидає у бій найдосвідченіші штурмові підрозділи: Сирський розповів про ситуацію на Східному фронті
15:10
Дмитро Кулеба
У МЗС назвали фейковим допис від імені Кулеби про "обмежені ресурси США"
15:07
Ексклюзив
F-16
Військовий експерт Жмайло розповів, чи варто очікувати, що F-16 стануть панацеєю на полі бою
14:41
дрони
Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів
14:37
"Симфонія монстрів" Марка Леві
Марк Леві виклав безкоштовно книгу російською та подякував читачам з РФ "за відданість"
14:37
новини Хмельницького
У Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП: водій загинув, шестеро людей поранені
14:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:11
Естонія
Естонія запровадить повний митний контроль на кордоні з Росією
14:00
OPINION
Борислав Береза
Зростання податків: чого можна чекати від общипувачів гусей?
13:47
У Києві рятувальники виявили у водоймі залишки російської ракети Х-101
13:40
Оновлено
Наслідки атаки на Київщині
Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що "шахед" цілеспрямовано пошкодив його будинок на Київщині
13:26
Намагався спалити трансформатори Укрзалізниці: на Одещині СБУ затримала диверсанта
13:17
Анонс
Олександр Усик на відкритому тренуванні Полісся
"Полісся" - "Олімпія": де дивитися повторну гру кваліфікації Ліги конференцій
13:17
Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на повідомлення про прибуття в Україну перших F-16
13:11
гроза
Наталка Діденко спрогнозувала, де на вихідні відчутно знизиться температура та пройдуть грози
13:06
Болгарія
Болгарія продовжила програму допомоги біженцям з України до кінця року
12:55
"Арабески" Сергія Жадана
Вийде нова збірка оповідань Сергія Жадана "Арабески" з його ілюстраціями
12:44
Володимир Зеленський
"Це є порушенням Конституції": Зеленський відповів, чи Україна готова поступитись територіями заради миру
12:39
телефон меседжер
Намагаються зламати акаунти користувачів: українців попередили про атаку на Viber
12:35
Гра у кальмара
Netflix оголосив, коли вийде другий сезон "Гри в кальмара"
12:20
електроенергія
Через бойові дії та технічні причини без світла в Україні залишаються 496 населених пунктів: ситуація в енергосистемі на 1 серпня
12:05
OPINION
Сергій Куюн
Про угорсько-словацькі погрози або, як ми самі собі привезли проблеми
12:03
"Для полювання на F-16": партизани виявили ЗРК "Бук-М2" на Донеччині
11:55
Принц Гаррі
Король Чарльз ігнорує дзвінки від Гаррі: інсайдери назвали причину суперечки
11:54
У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського артобстрілу загинули дві жінки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV