Понад половина британських працівників кіно і ТБ залишаються безробітними після голлівудських страйків, - дослідження

Про це пише The Guardian.

Британська профспілка телерадіомовлення, розваг, комунікацій і театру (BECTU) провела опитування, в якому взяли участь понад 2300 працівників кіно та телебачення. Його результати показали, що 52% працівників галузі в країні не мають роботи, 51% працівників - у сфері телевізійних драм, 57% працівників - у несценарному телебаченні і 53% працівників - у рекламі.

Ці цифри нижчі порівняно з 68%, що були наведені в опитуванні в лютому 2024 року, а також порівняно з вереснем 2023 року, коли показник безробіття був 74%. Отже, за спостереженнями BECTU, ситуація повільно покращується.

Проте кількість респондентів, які планують залишити кіно- та телеіндустрію в найближчі п’ять років, зростає з 24% у вересні 2023 року до 37% у лютому 2024 року та 38% зараз.

Лише 6% опитаних відповіли, що вони повністю відновили зайнятість через рік після спільного страйку профспілки SAG-AFTRA та Гільдії сценаристів США.

Філіппа Чайлдс, голова BECTU, зазначила, що мало що істотно покращилося для робітників. На її думку, "обговорення має бути зосереджено на тому, як ми можемо колективно покращити ситуацію для працівників, які мають вирішальне значення для успіху галузі, але продовжують нести основний тягар змін у галузі".

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня 2023 року сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ. 3 квітня 2023 року тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів.

У середу, 8 листопада, голлівудські актори досягли попередньої угоди з великими студіями та домовилися припинити страйк, однією з вимог якого було підвищення зарплати