Про це заявила директорка Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США Джен Істерлі, повідомляє Reuters.

За її словами, хакери можуть атакувати такі сфери як водопостачання, залізничне сполучення тощо.

"Я думаю, що це реальна загроза, до якої ми маємо бути готові, треба зосередитися та підвищити стійкість до неї", - сказала вона.

Окрім цього, Істерлі також попередила, що американцям треба бути готовими до ймовірності того, що китайські хакери зможуть обійти їхній захист та завдадуть шкоди інфраструктурі.

"З огляду на величезний характер загрози з боку китайських державних діячів, враховуючи розмір їх можливостей, враховуючи, скільки ресурсів та зусиль вони вкладають у це, нам буде дуже і дуже важко запобігти збоям", - підкреслила вона.

Що відомо про конфлікт Китаю та США

Конфлікт між Китаєм та США є складним і багатоаспектним. Він включає торговельні спори, змагання за глобальне лідерство у технологіях та впливи, розбіжності у поглядах на права людини та демократію, а також напруженості у регіоні Південно-Китайського моря.

8 травня Reuters написали, що Сполучені Штати Америки та Китай заявили, що прагнуть стабілізувати китайсько-американські відносини після глибокого їх заморожування. Пізніше радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I.

23 травня США підписали нову Угоду про співпрацю у сфері оборони з Папуа-Новою Гвінеєю на тлі зусиль Вашингтона щодо протистояння експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

25 травня повідомлялося, що хакерська група Volt Typhoon, спонсорована Китаєм, здійснила кібератаку на американську критичну інфраструктуру в Гуамі.

30 травня міністр оборони США Ллойд Остін хотів зустрітись з китайським колегою Лі Шанфу на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі, але Пекін відхилив прохання. Після чого, міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що конфлікт між КНР та США стане "катастрофою для світу", та наголосив, що його держава прагне до переговорів, а не конфронтації.

Пізніше, 11 червня, у Сполучених Штатах визнали існування китайської шпигунської бази на Кубі ще з 2019 року. Вона є частиною глобальних зусиль Пекіна відносно вдосконалення своїх можливостей збору розвідданих.