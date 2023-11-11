Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Китай не зацікавлений, щоб війна в Україні посилилася, - Брайза
Ексклюзив

Китай не зацікавлений, щоб війна в Україні посилилася, - Брайза

11 листопада, 2023 субота
14:10
Війна з Росією Метью Брайза

Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що на зустрічі у Сан-Франциско Байден шукатиме способи переконати Китай зменшити підтримку війни Росії в Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мета зустрічі у Сан-Франциско - спробувати знайти спосіб зменшення градуса високої напруженості в американсько-китайських відносинах. Ми всі пам'ятаємо візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню минулого року. Це був візит, якого Байден не хотів, але він не казав їй цього не робити. Я маю на увазі, що він не міг заборонити їй їхати через поділ влади у США, але він міг чинити на неї політичний тиск, і все ж дозволив їй поїхати. Тож цей візит створив, на мою думку, непотрібну додаткову увагу в американсько-китайських відносинах", - зауважив ексрадник держсекретаря США.

За його словами, відтоді відбулася низка візитів американських міністрів до Китаю, які намагалися знайти шляхи, як США і Китай можуть не лише зменшити політичну напруженість, а й співпрацювати у певних питаннях, наприклад, у боротьбі зі змінами клімату. Тому під час зустрічі Сі Цзіньпіна та Байдена будуть певні дискусії щодо кліматичних змін. Також говоритимуть про те, як зменшити наслідки торговельної війни між США та Китаєм.

"Відтак, президент Байден звичайно шукатиме способи переконати Китай зменшити свою підтримку війни Росії в Україні, і, ймовірно, підкреслить, що червоною лінією для США є надання Китаєм зброї Росії. Китай цього не робить. Китай явно не хоче, щоб Росія перейшла до ескалації. Китай бачить війну в Україні як спосіб протистояти впливу США у світі та посилити вплив Китаю, але він точно не зацікавлений у тому, щоб війна в Україні посилилася або щоб Україна програла. Адже Україна також є важливим торговельним партнером для Китаю", - підкреслив Метью Брайза.

На його думку, на зустрічі буде йтися і про Тайвань, який, як і Україна, буде важливою частиною цієї дискусії. Ймовірно, що президент Байден нагадає президенту Сі, що у разі нападу Китаю на Тайвань зможемо побачити відчайдушну боротьбу та високий моральний дух тайванців, за прикладом України після того, як на її територію вдерлася російська армія.

"Отже, ця зустріч є поєднанням бажання знизити напругу та бажання співпрацювати один з одним. Разом із цим Байден однозначно стримуватиме Сі Цзіньпіна від надання Росії зброї або від нападу на Тайвань", - резюмував Брайза.

  • 27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.
  • Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватиме конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".
  • 28 жовтня в Reuters повідомили, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.
  • Дипломат Володимир Огризко вважає, що Джо Байден та Сі Цзіньпін можуть домовитися про нову форму мирного співіснування, що передбачає тиск на Росію.
  • Президент США Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада

Відео
Світ
Україна
Китай
зброя
Тайвань
Джо Байден
клімат
США
Сі Цзиньпін
Ненсі Пелосі
Читайте також:
Герман Галущенко
11 листопада, 2023 субота
Україна може вдарити по нафтогазовій інфраструктурі РФ у відповідь на атаки на енергомережі, - голова Міненерго
Торнадо-С
9 листопада, 2023 четвер
Defence Express: Росія підтягнула рідкісні системи до Авдіївки
Герасімов путін шойгу
10 листопада, 2023 п'ятниця
Путін вночі зустрівся з Шойгу та Герасимовим у Ростові
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 листопада
15:05
Віталій Портников
За відключення низки українських телеканалів з цифрового мовлення не відповіла жодна структура, - Портников
15:03
ДТП
Міністр оборони Хорватії потрапив у ДТП: загинула людина
15:00
Ексклюзив
Путін і Токаєв
На початку вторгнення Путін вимагав від Токаєва постачати озброєння РФ, - генерал Мусаєв
14:49
За рік деокупації правобережжя Херсонщини внаслідок російських атак загинули 405 людей
14:46
Дизпаливо
Паливо для ЗСУ стане кольоровим: дизель - червоним, бензин - зеленим
14:29
Оновлено
РФ вночі атакувала Україну дронами. На підступах до Києва ППО знищила усі "шахеди", на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині є влучання
14:28
Тала вода тече по льодовиковому щиту Гренландії
Швидкість танення льодовиків у Гренландії за останні 20 років збільшилась у 5 разів. У чому причина
14:28
Андерс Фог Расмуссен
Ексгенсек НАТО Расмуссен висунув пропозицію щодо приєднання України до альянсу без окупованих Росією територій
14:22
На території окупованої Запорізької області лунали вибухи біля складів РФ, - Федоров
14:22
Ілон Маск
Зеленському не треба вести контрнаступ, а російські солдати заслуговують на співчуття, - Ілон Маск
14:13
Херсон
Окупанти вночі "Градами" обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: постраждав чоловік
14:06
OPINION
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Ми будемо потрібні НАТО не менше, ніж він нам
14:04
Оновлено
Спецоперація ГУР: у Рязанській області РФ потяг із 19 вагонами зійшов із рейок, - ЗМІ
13:50
Удар РФ по Грозі 5 жовтня: у лікарнях залишаються двоє постраждалих
13:45
Ексклюзив
Токаєв з Путіним
"Ймовірно, мова йшла про будівництво атомної станції": екскерівник Комітету нацбезпеки Казахстану Мусаєв про зустріч Путіна та Токаєва
13:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 листопада: долар дорожчає, євро відносно стабільне
13:33
окупанти Мелітополь
Росія вивозить колаборантів з окупаційних адміністрацій Донеччини на навчання до Сибіру
13:28
На фото: гурт The Beatles
Нова пісня The Beatles "Зараз і потім" вперше за 54 роки очолила британські чарти
13:11
Німеччина виділила €10 млн на створення в Україні центрів передових досліджень
Уряд Німеччини виділив €10 млн для створення в Україні центрів передових досліджень
13:03
сектор Гази
ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАСу, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази та перешкоджав евакуації
12:45
електроенергія, світло ЛЕП
Унаслідок ворожих атак на Сумщині пошкоджено підстанцію: ситуація в енергосистемі станом на 11 листопада
12:31
Володимир Зеленський
"Україна завжди повертається": Зеленський привітав українців з першою річницею визволення Херсона
12:30
Волноваха
В окупованій Волновасі сталася ДТП: п'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку-бухгалтера МВС, - ЗМІ
12:18
Путін
Кремль фальсифікує історію, аби впровадити антизахідність у свідомість росіян, - британська розвідка
12:08
В Україні 90% учителів англійської мають рівень В2, - дослідження
12:07
Ілон Маск
Ампутація, ураження струмом і одна смерть: у компанії Маска SpaceX ігнорують правила безпеки, - Reuters
12:01
OPINION
Віктор Шлінчак
Крім рішення ЄС про початок перемовин з Україною, є ще Копенгагенські критерії
11:16
Оновлено
швидка
У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: понад 30 постраждалих, серед них є діти
11:04
Оновлено
Наслідки атаки на Київщину 11 листопада
РФ намагалася атакувати Київщину балістикою: ППО знищила ворожу ціль на підльоті до столиці, в області дві ракети влучили в поле
10:55
Креативний директор Gucci і Moschino Девід Ренне помер у віці 46 років
10:55
Фільм "Іван і Марта"
Показ документальної стрічки "Іван і Марта" відновлюється з 16 листопада
10:46
Оновлено
Росія пожежа
Українська розвідка може бути причетна до вибухів на заводі в РФ, - ЗМІ
10:34
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Ганьбить всю нашу націю": голова угорської громади Києва Томпа про дії Орбана
10:33
благодійність
Україна посіла друге місце у світовому рейтингу благодійності
10:29
опалення, тепло
Київтеплоенерго розпочало роботи на теплоджерелі: у деяких районах буде відсутня гаряча вода та опалення
10:28
Ілюстративне фото
В Ісландії оголосили надзвичайний стан через ризик виверження вулкана
10:05
OPINION
Орест Сохар
США "хакнули" близькосхідну стратегію Кремля
09:58
Андрій Єрмак
Фронт, Формула миру та Близький Схід: Єрмак провів телефонні розмови з Салліваном та Барроу
09:46
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Окупанти не контролюють Авдіївський терикон, - військовослужбовець ЗСУ Волков
09:32
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Підло поставили перед фактом: генерал Кривонос про звільнення з посади командувача ССО Хоренка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV