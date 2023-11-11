Китай не зацікавлений, щоб війна в Україні посилилася, - Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мета зустрічі у Сан-Франциско - спробувати знайти спосіб зменшення градуса високої напруженості в американсько-китайських відносинах. Ми всі пам'ятаємо візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню минулого року. Це був візит, якого Байден не хотів, але він не казав їй цього не робити. Я маю на увазі, що він не міг заборонити їй їхати через поділ влади у США, але він міг чинити на неї політичний тиск, і все ж дозволив їй поїхати. Тож цей візит створив, на мою думку, непотрібну додаткову увагу в американсько-китайських відносинах", - зауважив ексрадник держсекретаря США.

За його словами, відтоді відбулася низка візитів американських міністрів до Китаю, які намагалися знайти шляхи, як США і Китай можуть не лише зменшити політичну напруженість, а й співпрацювати у певних питаннях, наприклад, у боротьбі зі змінами клімату. Тому під час зустрічі Сі Цзіньпіна та Байдена будуть певні дискусії щодо кліматичних змін. Також говоритимуть про те, як зменшити наслідки торговельної війни між США та Китаєм.

"Відтак, президент Байден звичайно шукатиме способи переконати Китай зменшити свою підтримку війни Росії в Україні, і, ймовірно, підкреслить, що червоною лінією для США є надання Китаєм зброї Росії. Китай цього не робить. Китай явно не хоче, щоб Росія перейшла до ескалації. Китай бачить війну в Україні як спосіб протистояти впливу США у світі та посилити вплив Китаю, але він точно не зацікавлений у тому, щоб війна в Україні посилилася або щоб Україна програла. Адже Україна також є важливим торговельним партнером для Китаю", - підкреслив Метью Брайза.

На його думку, на зустрічі буде йтися і про Тайвань, який, як і Україна, буде важливою частиною цієї дискусії. Ймовірно, що президент Байден нагадає президенту Сі, що у разі нападу Китаю на Тайвань зможемо побачити відчайдушну боротьбу та високий моральний дух тайванців, за прикладом України після того, як на її територію вдерлася російська армія.

"Отже, ця зустріч є поєднанням бажання знизити напругу та бажання співпрацювати один з одним. Разом із цим Байден однозначно стримуватиме Сі Цзіньпіна від надання Росії зброї або від нападу на Тайвань", - резюмував Брайза.