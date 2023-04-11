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Координаційний штаб: Росія гальмує повернення полонених азовців і не веде листування

11 квітня, 2023 вiвторок
14:05
війна з Росією акція на підтримку захисників Азовсталі

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що ворог гальмує повернення військовополонених з полку "Азов"

Про це інформує Координаційний штаб.

Під час зустрічі з родинами військовослужбовців Національної гвардії Окремого загону спеціального призначення "Азов" лунали питання щодо повернення полонених українських воїнів додому, адже за останні декілька обмінів з азовців були лише одиниці. 

Представник штабу з питань поводження з військовополоненими заявив, що російська сторона гальмує повернення азовців: "Ми можемо хоч щодня вимагати повернення, але це нічого не змінить".

Щодо підтверджень перебування наших бійців у полоні російською стороною, то представник "Азову" повідомив, що не всі виходили з Азовсталі під наглядом міжнародних організацій.

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16 і 17 травня 2022 року захисники евакуйовувалися без представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, але під час виходу всі їхні прізвища записували й переліки передали Національній гвардії України. 18 та 20 травня спостерігачі МКЧХ анкетували тих, хто залишав укріплення заводу. 

"Додаткова інформація у нас від тих, кого вдалося звільнити з полону. Для нас важливо знати, де наші хлопці, і ми вимагаємо їхнього звільнення. Вид обліку не має значення, бо Росія не веде з нами жодного листування. Тобто ми не можемо написати у РФ: ану підтвердить нам негайно того і того", – наголосив представник штабу і додав, що ворог не реагує навіть на запити міжнародних організацій. 

Довідково. 24 лютого 2022 року, після звернення президента Росії Володимира Путіна, окупаційні війська атакували Україну, в тому числі й місто Маріуполь. 27 лютого російські війська наблизились до західних околиць міста з окупованого Криму, а вже 2 березня місто було оточене.

Величезний металургійний комплекс Азовсталі, який мав складну систему глибоких підземних укриттів і комунікацій став фортецею для українських воїнів. Завод побудований безпосередньо на березі Азовського моря. Така структура дала змогу нашим військовикам боронитися та врятувати себе та мирних жителів, які також перебували на території заводу.

Нагадаємо, згідно з наказом Верховного головнокомандувача з метою збереження життя оборонців легендарна оборона міста була припинена 20 травня 2022 року. 

  • Раніше повідомлялося, що РФ передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців.
  • 20 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган, Україна та Росія домовились про обмін 200 військовополонених. "200 заручників будуть обмінюватися за домовленістю між сторонами. Я думаю, що буде зроблений значний крок", - зазначив він.
  • 21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові: обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
  • 23 січня дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко заявила, що близько 2000 воїнів з Азовсталі досі в полоні.
  • Петиція з проханням започаткувати День вшанування захисників Маріуполя 20 травня набрала необхідні 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.  
  • У столиці на фасаді одного з будинків з'явився величезний стінопис з нагадуванням про полонених українських героїв, які боронили місто Маріуполь та Азовсталь.  
  • 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулися 100 українців. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Загалом на сьогодні Україна повернула з полону 2105 людей. 
військові
полонені
Нацгвардiя
Військові новини
Азовсталь
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