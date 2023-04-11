Про це інформує Координаційний штаб.

Під час зустрічі з родинами військовослужбовців Національної гвардії Окремого загону спеціального призначення "Азов" лунали питання щодо повернення полонених українських воїнів додому, адже за останні декілька обмінів з азовців були лише одиниці.

Представник штабу з питань поводження з військовополоненими заявив, що російська сторона гальмує повернення азовців: "Ми можемо хоч щодня вимагати повернення, але це нічого не змінить".

Щодо підтверджень перебування наших бійців у полоні російською стороною, то представник "Азову" повідомив, що не всі виходили з Азовсталі під наглядом міжнародних організацій.

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16 і 17 травня 2022 року захисники евакуйовувалися без представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, але під час виходу всі їхні прізвища записували й переліки передали Національній гвардії України. 18 та 20 травня спостерігачі МКЧХ анкетували тих, хто залишав укріплення заводу.

"Додаткова інформація у нас від тих, кого вдалося звільнити з полону. Для нас важливо знати, де наші хлопці, і ми вимагаємо їхнього звільнення. Вид обліку не має значення, бо Росія не веде з нами жодного листування. Тобто ми не можемо написати у РФ: ану підтвердить нам негайно того і того", – наголосив представник штабу і додав, що ворог не реагує навіть на запити міжнародних організацій.

Довідково. 24 лютого 2022 року, після звернення президента Росії Володимира Путіна, окупаційні війська атакували Україну, в тому числі й місто Маріуполь. 27 лютого російські війська наблизились до західних околиць міста з окупованого Криму, а вже 2 березня місто було оточене.

Величезний металургійний комплекс Азовсталі, який мав складну систему глибоких підземних укриттів і комунікацій став фортецею для українських воїнів. Завод побудований безпосередньо на березі Азовського моря. Така структура дала змогу нашим військовикам боронитися та врятувати себе та мирних жителів, які також перебували на території заводу.

Нагадаємо, згідно з наказом Верховного головнокомандувача з метою збереження життя оборонців легендарна оборона міста була припинена 20 травня 2022 року.