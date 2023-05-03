Кремль атакували класичними дронами-камікадзе. Колонка Сергія Згурця

Атака безпілотників на Кремль 3 травня

У ніч 3 травня Кремль було атаковано безпілотниками. Здається, що це перша атака за останні 80 років на Сенатський палац, який є головною резиденцією президента РФ Володимира Путіна. Ураження відбулось двічі, з різницею у 16 хвилин. Цілком очевидно, що частина мрій українців нарешті збулась. В мережі вже є кілька відео з різних ракурсів, на яких видно вибухи. Кремль атакували класичні БПЛА літакового типу зі значним розмахом крила. Росіяни після 10 годин мовчання заявили, що це був терористичний акт з українського боку, метою якого був замах на Путіна. Офіційно Україна не визнає свою причетність до цієї атаки. Була реакція від української влади, де зазначили, що таким чином Кремль намагається нагнітати ситуацію перед 9 травня. Окремі експерти дійсно вважають, що вибухи в Москві є інспірованою акцією Росії. Оскільки сьогодні Кремль вважався найбільш захищеним обʼєктом у Росії з точки зору роботи ППО та засобів РЕБ. Також так збіглося, що проти ночі на 3 травня в Росії було уражено й інші стратегічні обʼєкти. Зокрема, найбільший у Чорноморському регіоні Таманський термінал нафтопродуктів та військовий аеродром Сєща в Брянській області, де базуються літаки АН-124. Хочу нагадати, що від Таманського термінала до поточної лінії фронту відстань складає понад 280 км, а летовище "Сєща" - на відстані 180 км. Отже, попри ворожу протиповітряну оборону, масове використання далекобійних дронів-камікадзе є достатньо ефективним.

Росія недооцінила військово-промисловий потенціал України

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що росіяни недооцінили потенціал України у проєктуванні та розробці сучасних видів озброєння. За його словами, Іран, який знаходиться під санкціями, зміг створити БПЛА, які несуть чималу загрозу військовим та цивільним обʼєктам. Україна з її науково-технічним потенціалом також може створювати сучасні дрони-камікадзе. Лапін переконаний, що Україна має право виробляти, а тим паче застосовувати, такі типи озброєння по території РФ. Це питання стало відкритим тоді, коли перший російський окупант ступив на українську територію. Проте, Лапін висловив сумніви щодо українського сліду в ударі по Кремлю. Адже доцільності в цьому мало. На його думку, путінський режим буде шукати й шукає будь-який привід, щоб переконати росіян у важливості їхніх дій в Україні. Підтвердженням цієї думки є те, що сьогодні всі російські пропагандистські пабліки та мережі майорять закликами до застосування тактичної ядерної зброї проти України.

Складова успішного контрнаступу - достатній запас боєприпасів

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін зауважив, що навіть локальному контрнаступу передує активна артилерійська підготовка. Росія весь час виснажувала нас в артилерійських снарядах коштом живої сили. Офіцер наголосив, що для знищення 100 тис. особового складу противника потрібно понад 1 млн артилерійських снарядів. Однак, останні домовленості з нашими партнерами та безпосереднє підсилення Збройних сил України боєприпасами, починає приносити свої плоди. Лапін наголосив, що піхотні бої можуть тривати вічно, якщо не знищувати флангові позиції противника. Він зауважив, що на Бахмутському напрямку відбувається зміна в ініціативі щодо боєприпасів на користь України. На його думку, тут росіяни витратили основну частину своїх резервів і останні заяви Пригожина є підтвердженням цього.

США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $300 млн

Військовий експерт Defense Express з питань оборони та технологій Антон Міхненко пояснив: судячи з останніх пакетів військової допомоги від США, є чіткий акцент саме на боєприпасах. США надавали України боєприпаси до різних типів озброєння: артилерії, мінометів та систем РСЗВ. Там чудово розуміють, що Україна готується до контрнаступальних дій і для цього потрібен чималий запас боєприпасів. Крім того, за словами Міхненка, особливістю останнього пакету допомоги є надання Україні некерованих ракет Hydra 70. Такі типи ракет вже чудово відомі ЗСУ. Оскільки ще в січні була інформація про те, що Україні передають керовані ракети APKWS. Це схожа ракета, однак керована. Ракети ж Hydra 70 також є чудовим озброєнням. Використовують її на пускових установках з 9 та 7 зарядів з повітря. Важливо, що даний тип ракет можна використовувати на відстані від 8 до 11 км.

Боротьба з російськими дронами-камікадзе "Ланцет"

Антон Міхненко пояснив мені, що питання боротьби з російськими дронами-камікадзе "Ланцет" потрібно розглядати комплексно. По-перше, держава має організувати спільну роботу з оборонними організаціями, щоб спрямовувати виробничі потужності для створення засобів боротьби проти дронів-камікадзе. По-друге, волонтери, які знають про російський дрон "Ланцет", також працюють над ефективними засобами протидії цим безпілотникам. Міхненко наголосив, що боротись проти них можна, але до того часу, поки він не захопив ціль. Після того, як він зафіксував ціль, знешкодити його вкрай складно.