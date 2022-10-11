Необхідність комплексів ППО для України

Сьогодні відбулася віртуальна зустріч лідерів Великої сімки, як реакція на ракетний терор Росії проти України. Промова Володимира Зеленського була дороговказом, який визначав військові потреби України. Президент подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за комплекс IRIS-T, який ми скоро отримаємо, та висловив сподівання, що США передадуть нам протиракетні та протиповітряні комплекси найближчим часом або ж у перспективі. Тобто є розуміння, що Україна і далі намагається отримати від США комплекси Patriot. Також було звернення до Франції та Італії щодо отримання комплексу SAMP-T, який, як і Patriot, може здійснювати боротьбу з балістичними цілями, включаючи "Кинджал" та "Іскандер". До того ж було сказано про те, що треба більше ракет до таких комплексів і саме це буде завтра обговорюватися на зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн". Крім того, буде підійматися питання боротьби з іранськими Shahed, які, за словами Зеленського, Росія замовила у кількості 2400 штук. Завтра буде показова зустріч міністрів оборони.

Ракетний терор ворога

Кремль як і фашистський Третій Рейх, не маючи можливості перемагати на полі бою, вдається до ракетного терору. Другий день поспіль наші міста витримують російську ракетну навалу. Вчора до повітряного простору України увійшло 84 крилатих ракети, з яких 43 було збито. Сьогодні ворог продовжував здійснювати терор по нашій критичній інфраструктурі. Було випущено 28 крилатих ракет і близько двох десятків безпілотників Shahed. За підсумками, як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ на 13:00, було знищено 20 крилатих ракет і 13 безпілотників Shahed, що є досить гарними показниками роботи ППО. Разом з тим, ті ворожі ракети, які продираються через нашу протиповітряну оборону, завдають нам шкоди, що нас і турбує.

Путін намагається врятувати ситуацію масованим застосуванням ракетних ударів



Чи є можливості убезпечитися від ворожих атак на мости та дамби

На думку генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, треба оцінювати противника, воєнно-політичний аспект цих дій. Масованим застосуванням ракетних ударів Путін намагається врятувати ситуацію. Він два місяці просить у нашого керівництва перейти до перемовин, а саме про легітимізацію захоплених українських земель. На це наше керівництво не йде, також не підтримують таку ідею й українці. Тому, Путін після ШОС (Шанхайська організація співробітництва) приїхав вражений та поставив завдання провести мобілізацію , референдум, аби вийти на легітимізацію своїх прав щодо застосування зброї масового ураження. Але союзники довели йому чітку позицію з цього приводу.Путін розуміє, що справа на фронтах погіршується для армії РФ, тому намагається змінити ситуацію. Призначив нового командувача Суровікіна, який зайшов з командування повітряно-каспійських сил і володіє ситуацією у цьому виді збройних сил. Суровікін отримав досвід ще у Сирії, де він відповідав за повітряний компонент та отримав карт-бланш від Путіна. Адже у Росії немає можливості повторювати такі атаки щодня. Вони застосовують усі види ракет: крилаті, балістичні, різних видів застосування, як наземні "іскандери", "калібри", так і морського базування та повітряні системи.Наше ППО, яке має ще радянське озброєння, проявило себе досить ефективно. По показниках — це близько 50%, а критерії гарних показників застосування ППО є 30-35%. Тут 50%, але це нас не тішить. Сучасних засобів ППО, на жаль, у нас обмаль, майже нема. У нас немає навіть протиракетних засобів, тому що навіть комплекси IRIS-T і NASAMS розроблялися проти аеродинамічних цілей, до яких відносяться літаки, гелікоптери, БПЛА, але вони не ефективні для балістичних ракет, таких як "Кинджал" та "Іскандер". Засоби ППО нам потрібні сучасні та кількісні, а наші військові швидко навчаться на них працювати. Треба теж не забувати про сучасні винищувачі, які нам теж потрібні.

Як вважає генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, ми бачили відносно мостів, що вони застосовують зброю вже давно і продовжують це робити у районах ведення бойових дій. На жаль, є прецеденти, ми пам'ятаємо Криворізькі гідроспоруди, по яких завдавалися удари. Тобто від терористичної держави РФ можна очікувати всього. І ЗСУ, розуміючи це, готуються до гірших сценаріїв. Ведемо роботу щодо підсилення засобами протиповітряної оборони. Нам ще потрібні зенітні комплекси середньої та великої дальності, також літаки винищувачі 4+.

Повторна атака 11 жовтня: яким чином противник здійснює дорозвідку цілей

Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, розповів мені, що росіяни використовують всі можливі засоби. Безумовно, вони мають космічні можливості, також повітряні – це модернізований літак А-50, який може вести повітряну розвідку, радіоелектронні та радіотехнічна розвідки, тобто все, включаючи й агентурний збір інформації. Ми вивчаємо цей досвід і намагаємося працювати на упередження, щоб звести до мінімуму втрати та бути більше ефективними у застосуванні ППО.

Маневри крилатих ракет у нашому небі

Це боротьба, або навіть полювання, тобто повітряні та протиповітряні засоби маневрують, вивчаються маршрути польотів, розуміючи, що вони можуть змінюватися, тому і позиції змінюються. Використовується принцип, за яким після пострілу треба змінювати позицію. Ми бачимо, як це протиборство відбувається, на жаль, на нашій території.

IRIS-T днями в Україні

Найближчими декількома днями, як сказала міністерка оборони Німеччини, Україна отримає першу батарею зенітного ракетного комплексу IRIS-T від німецької компанії Diehl Defence.