Кубок України: результати всіх матчів 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч ЛНЗ - "Дніпро-1" мав пройти ще наприкінці жовтня, але був перенесений через коронавірус. Останнього чвертьфіналіста Кубка України визначили вчора, 1 грудня.



У чвертьфіналі Кубка України зіграють "Дніпро-1", "Олександрія", "Ворскла", "Динамо", "Шахтар", ПФК "Львів", "Зоря" та "Металіст".



Жеребкування цієї стадії пройде в п'ятницю, 3 грудня.



Кубок України



1/8 фіналу



26 жовтня



"Металіст 1925" - "Олександрія" 2:5



Голи: Криськів, 63, Ременюк, 85 - Мустафаєв, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1

27 жовтня

"Верес" - "Ворскла" 1:3

Голи: Сергійчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 84

Вилучення: Дахновський, 71 ("Верес")

"Маріуполь" - "Динамо" 1:2

Голи: Очеретко, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33

"Чорноморець" - "Шахтар" 0:3

Голи: Фернанду, 65, - Антоніо, 72, Дентінью, 82

28 жовтня

"Альянс" - "Львів" 1:1 (Серія пенальті - 2:3)

Голи: Карноза, 19 - Бусько, 13

"Рух" - "Зоря" 0:2

Голи: Шахаб, 100, 110

"Металіст" - "Колос" 1:0

Гол: Мізюк, 19

1 грудня



"ЛНЗ Черкаси" - "Дніпро-1" 0:2



Голи: Пихальонок, 18, Когут, 53

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