Тейлор Свіфт вийшла на публіку зі штучним ластовинням на обличчі та спричинила стрибок продажів блискіток на 2500%
Американська попзірка Тейлор Свіфт 7 жовтня зʼявилась на матчі Chiefs Game з патчами-блискітками на обличчі за $16, чим спровокувала шалену популярність товару
Про це пише Daily Mail.
7 жовтня відбувся матч з американського футболу між командами "Канзас-Сіті Чіфс" та "Нью-Орлінс Сейнтс". Американська попспівачка Тейлор Свіфт відвідує кожну гру "Канзас-Сіті Чіфс", адже там грає її бойфренд Тревіс Келсі.
На матчі, що пройшов у понеділок, попзірка зʼявилася з тимчасовими тату від бренду Fazit. Це патчі за $16, які залишають штучне блискуче ластовиння на вилицях і носі.
Фото: fazitbeauty.com
Після цього співзасновниця Fazit Алієтт Баттельман опублікувала в TikTok відео, на якому витирає сльози радості від ефекту, який спричинила Тейлор Свіфт.
Алієтт розповіла, що бренд запустив патчі 30 квітня 2024 року. Вони стійки до поту та водонепроникні, "що робить їх ідеальними для всього, від фестивалів до футбольних матчів".
Фото: fazitbeauty.com
"Навіть до того, як Тейлор Свіфт одягла наші патчі, ми спостерігали величезний сплеск продажів, особливо під час її туру Eras Tour у Європі та коли люди готувалися до її північноамериканського виступу. Відтоді, як Тейлор використала ластовиння Gold Stardust Speckles, реакція була просто неймовірною. Тільки за останні 15 годин продажі та трафік вебсайту зросли на 2500%", - поділилась співзасновниця Fazit.
Читайте також: Як Тейлор Свіфт впливає на економіки цілих країн і чи може вона змінити хід виборів у США
Алієтт додала, що її команда нині працює понаднормово, щоб не відставати від попиту та гарантувати, що кожен зможе отримати свої патчі вчасно до майбутніх шоу Eras Tour, які знову розпочнуться 18 жовтня в Маямі.
- Американська попспівачка Тейлор Свіфт стала першою жінкою у музичній індустрії, яка потрапила в рейтинг мільярдерів завдяки своїм пісням і виступам. Forbes оцінив її статки в $1,6 млрд.
- У квітні Тейлор Свіфт уперше увійшла до світового списку мільярдерів зі статками $1,1 млрд.
- Американська співачка є надзвичайно популярною та за останній рік встановила кілька рекордів. Стрічка The Eras Tour про концертний тур Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії. Фільм зібрав у світовому прокаті $261,6 млн, таким чином посунувши попереднього рекордсмена Майкла Джексона.
- На початку року Тейлор Свіфт стала рекордсменкою серед сольних виконавців. Її ім'я найбільшу кількість тижнів значилося на вершині чарту Billboard 200. Попереднім рекордсменом був Елвіс Преслі, тож вона випередила короля рок-н-ролу.
- Фільм-концерт Тейлор Свіфт побив рекорд касових зборів ще до виходу в прокат. На початку жовтня передпродажі квитків на фільм, присвячений туру The Eras Tour, принесли $100 млн, обігнавши попереднього лідера - фільм-концерт Джастіна Бібера.
- Сам світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour побив рекорд та став найкасовішим в історії. Його дохід перевищив $1 млрд. Тур, який розпочався в березні 2023 року й завершиться в грудні 2024 року, заробив на сьогодні $1,04 млрд. Загалом за весь тур Тейлор Свіфт матиме 151 концерт.
- На початку грудня журнал Time оголосив "Людину року 2023". Нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.47
- EUR Купівля 44.95Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе