Тейлор Свіфт вийшла на публіку зі штучним ластовинням на обличчі та спричинила стрибок продажів блискіток на 2500%

Про це пише Daily Mail.

7 жовтня відбувся матч з американського футболу між командами "Канзас-Сіті Чіфс" та "Нью-Орлінс Сейнтс". Американська попспівачка Тейлор Свіфт відвідує кожну гру "Канзас-Сіті Чіфс", адже там грає її бойфренд Тревіс Келсі.

На матчі, що пройшов у понеділок, попзірка зʼявилася з тимчасовими тату від бренду Fazit. Це патчі за $16, які залишають штучне блискуче ластовиння на вилицях і носі.

Фото: fazitbeauty.com

Після цього співзасновниця Fazit Алієтт Баттельман опублікувала в TikTok відео, на якому витирає сльози радості від ефекту, який спричинила Тейлор Свіфт.

Алієтт розповіла, що бренд запустив патчі 30 квітня 2024 року. Вони стійки до поту та водонепроникні, "що робить їх ідеальними для всього, від фестивалів до футбольних матчів".

Фото: fazitbeauty.com

"Навіть до того, як Тейлор Свіфт одягла наші патчі, ми спостерігали величезний сплеск продажів, особливо під час її туру Eras Tour у Європі та коли люди готувалися до її північноамериканського виступу. Відтоді, як Тейлор використала ластовиння Gold Stardust Speckles, реакція була просто неймовірною. Тільки за останні 15 годин продажі та трафік вебсайту зросли на 2500%", - поділилась співзасновниця Fazit.

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Алієтт додала, що її команда нині працює понаднормово, щоб не відставати від попиту та гарантувати, що кожен зможе отримати свої патчі вчасно до майбутніх шоу Eras Tour, які знову розпочнуться 18 жовтня в Маямі.