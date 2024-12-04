У Помпеях і музеї церковної спадщини у Вільнюсі зʼявилися аудіогіди українською

Про це повідомила Олена Зеленська у facebook.

У ще двох музеях світу зʼявилися аудіогіди українською мовою. Наразі у проєкті з українізації світових пам’яток їх налічується 95 у 50 країнах світу.

Останніми з доданих стали археологічний парк Помпеї в Неаполі, Італія та музеї церковної спадщини (Bažnytinio paveldo muziejus) у Вільнюсі, Литва, де діють аудіогіди українською.

"Пам’ятник цілому місту й жителям, які загинули разом із ним. Археологічний парк Помпеї (там, де було давньоримське місто, що його знищило виверження вулкана в 79 році н. е.) не той музей, який асоціюється зі словом "розвага". Бо це про загибель людей, хоч як давно вони жили. Україні це особливо відгукується, бо нині не сліпа природа, а зла людська воля Росії нищить у нас цілі міста з людьми", - поділилась перша леді.

Фото: facebook Олени Зеленської

Фото: facebook Олени Зеленської

Зеленська пояснила, що аудіогід українською мовою - це не лише про зручність для українців за кордоном.

"Це ще й про повагу до нашої мови – мови країни, яка протистоїть знищенню щодня", - уточнила вона.

Музеї церковної спадщини (Bažnytinio paveldo muziejus) у Вільнюсі розповідає історію порятунку старовинних скарбів литовської церкви, які напередодні Другої світової війни були замуровані в стіні й віднайдені лише в 1980-х роках.

Фото: facebook Олени Зеленської

Фото: facebook Олени Зеленської

"Це ще один доказ: національна спадщина не гине, а повертається народам, які її цінують. І жодні війни не завадять збереженню культури та пам’яті. Тепер, коли Україна обороняє свої скарби – духовні та фізичні, – це дуже тішить і дає надію", - додала Зеленська.

Що відомо про українськомовні аудіогіди у найбільших музеях світу

У вересні 2019 року Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Вона висловила сподівання, що незабаром українці зможуть слухати екскурсії у музеях світу українською мовою

У жовтні 2020 року перша леді відвідала музей Тауер, де за її ініціативою був підписаний меморандум про перший на території Великої Британії українськомовний аудіогід.

Окремою важливою домовленістю є готовність британських партнерів поширювати практику запровадження аудіогідів українською в інших музеях та історичних королівських палацах.

У липні 2021 року в межах проєкту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія). Це був уже 23 український аудіогід в межах ініціативи.

12 травня 2023 року проєкт українськомовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції. Крім того, у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії підписано меморандум щодо запуску аудіоекскурсій українською мовою. Таким чином, загальна кількість українськомовних аудіогідів у межах проєкту першої леді зросла до 63.

21 червня 2023 року стало відомо, що аудіогід українською запустили в Ізраїлі у Меморіальному комплексі історії Голокосту "Яд Вашем". Перша леді вказала, що кожен із таких гідів не лише про зручність для туристів.

"Він про те, що українська мова посідає почесне місце в переліку основних світових мов, якими говорять найпотужніші культурні пам’ятки. Про те, що наша мова звучить усе голосніше, нагадуючи світу про народ, який просто зараз бореться за своє право на існування", - наголосила Зеленська.

Пізніше в Азербайджанському національному музеї мистецтв у Баку також впровадили українськомовний аудіогід. Його першими користувачами стали діти наших військових, що приїхали до країни на оздоровлення та реабілітацію.

12 жовтня 2023 року український аудіогід запрацював у найбільшому археологічному музеї Кіпру.

У листопаді 2024 року на маршрутах туристичних автобусних турів столицями Мексики й Аргентини - Мехіко та Буенос-Айресом зʼявилися україномовні аудіогіди

