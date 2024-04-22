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Венеційська бієнале визнала найкращим павільйон Австралії з генеалогічним деревом на 65 тис. років

22 квітня, 2024 понедiлок
17:05
Культура На фото: Арчі Мур з Австралії отримав "Золотого лева" Венеційської бієнале

Національний павільйон Австралії отримав "Золотого лева" за проєкт Kith and Kin ("Друзі й рідня") художника Арчі Мура, який накреслив генеалогічне дерево, що сягає 65 тис. років

Про це повідомляється на сайті Венеційської бієнале.

60-та Міжнародна Венеційська бієнале мистецтва, яка розпочалася 20 квітня і триватиме до 24 листопада, нагородила цьогорічних переможців. Головну нагороду - "Золотого лева" - отримав національний павільйон Австралії. Його куратором є Еллі Баттроуз, а митцем, яким представляв свій проєкт Kith and Kin ("Друзі й рідня"), Арчі Мур.

"У цьому тихому потужному павільйоні Арчі Мур місяцями працював, щоб від руки намалювати крейдою монументальне генеалогічне дерево корінних народів. Таким чином, 65 тис. років історії (як записаної, так і втраченої) вписані на темних стінах, а також на стелі, пропонуючи глядачам заповнити прогалини та поглянути на крихкість, притаманну цьому скорботному архіву", - йдеться на сайті бієнале.

Наголошується, що Kith and Kin - це водночас ушанування уявлень корінних австралійців про походження та зв’язок і вікно в глибоку травму.

"У рову з водою плавають відредаговані офіційні державні записи, що відображають інтенсивні дослідження Мура, а також високий рівень ув’язнення серед представників корінних народів. Ця інсталяція виділяється своєю сильною естетикою, ліризмом і спогадом про спільну втрату оклюзійного минулого. Завдяки переліку тисяч імен Мур також пропонує проблиск можливості відновлення", - зазначили члени журі.

Окрему відзнаку отримав косівський павільйон за інсталяцію The Echoing Silences of Metal and Skin, присвячену проблемі міграції. У своїй роботі художниця Дорунтіна Кастраті досліджує дерегуляцію ринку праці після війни в Косово 1999 року. 

"Невелика, але потужна інсталяція розповідає про фемінізовану індустріальну працю та зношеність жіночих тіл", — йдеться на сайті бієнале.

"Золотого лева" також отримала артгрупа з Нової Зеландії Mataaho Collective. Колектив створив плетену інсталяцію з ременів, "які поетично перетинають простір галереї". 

"Інсталяція, що нагадує утробу матері, є одночасно і космологією, і притулком. Її дивовижний масштаб — це інженерний подвиг, який став можливим лише завдяки колективній силі та креативності групи", - наголосили члени журі.

87-річна народжена в Єрусалимі художниця Самія Халабі та аргентинська художниця Ла Чола Поблете також отримали спеціальні відзнаки за свою роботу. Халабі присвятила свою нагороду "молодим представникам преси в Газі". 

Згідно з інформацією на сайті бієнале, Поблете — "міждисциплінарний художник, який працює з перформансом, відеоартом, фотографією, живописом та об’єктами [представляючи] витончені квір-образи". Нігерійсько-британська художниця Карімах Ашаду отримала "Срібного лева" як перспективна молода учасниця.

Які події супроводжують цьогорічну Венеційську бієнале

Венеційська бієнале триватиме  з 20 квітня по 24 листопада. Цього року виставка знову відбудеться без Росії. Країна-агресорка другий рік поспіль не матиме свого павільйону на цій одній з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в Італії.

Учасники Венеційської бієнале з України розповсюдили по всьому місту карту бомбосховищ Венеції. За задумом митців українського павільйону, цей своєрідний перформанс має нагадувати відвідувачам Венеційської бієнале про те, що навіть у мирній Венеції війна може бути ближче, ніж здається.

Ватикан оприлюднив свій новаторський проєкт для майбутньої Венеційської бієнале мистецтва – мультимедійну інсталяцію, яку розташує всередині жіночої в’язниці Венеції, створену за активної участі ув’язнених і митців і відкриту для публіки в суворих умовах безпеки.

Канадська письменниця Маргарет Етвуд написала антивоєнний вірш "Лихо війни: продовження" про наслідки війни. Його представили разом з понад 200 роботами, зокрема картинами Франсіско де Гої та Отто Дікса, на виставці, покликаній підкреслити марність людських конфліктів.який представлять на Венеційській бієнале.

Художниця Рут Патір і куратори відмовилися відкривати ізраїльський павільйон на Венеційській бієнале, доки не буде досягнуто перемир'я в Газі та домовленості про звільнення заручників. Своє рішення вони оприлюднили на табличці на вікні ізраїльського павільйону в перший день показу для преси, що відбувся напередодні загального відкриття ярмарку сучасного мистецтва. Міністр культури Італії підтримав участь Ізраїлю, і ярмарок відкривався в умовах надзвичайно посиленої безпеки.

Теги:
Суспільство
Світ
мистецтво
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