В Україні склали повідомлення про підозру російському олігарху

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру громадянину РФ та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку. Він підозрюється у відмиванні близько 100 млн грн та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою", – йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що на початку червня були арештовані 738 об’єктів нерухомості, які перебувають у власності банку. Також додається, що російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію.

Український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

"Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії РФ проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні", – пояснюють у БЕБ.

Наголошується, що олігарх хотів уникнути можливих санкцій чи застосування заходів примусового вилучення прав власності.

Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх знаходиться під санкціями в ЄС, США та Україні.

Досудове розслідування триває, складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

Правоохоронці не повідомляють імені російського бізнесмена, але, судячи з фото, яке розмістило БЕБ, можна припустити, що йдеться про Михайла Фрідмана – ексвласника "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк"), який був націоналізований у липні цього року.

Фото: Бюро економічної безпеки України

Що передувало

Нагадаємо, "Сенс банк" (Sense Bank) – державний банк, один із системно важливих банків України зі 132 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 58 тис. юридичних осіб та 86 тис. ФОПів. У банку працює близько 4 тис. співробітників.

20 липня президент Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

21 липня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.

22 липня 2023 року Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій Sense Bank, згідно з яким банк перейшов у власність держави.

Пізніше, 24 липня в Офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці запобігли виведенню за кордон мільярдних активів українського банку, власником якого донедавна був російський олігарх.

Окрім цього, 11 серпня стало відомо, що Сполучені Штати ввели санкції проти чотирьох російських олігархів, у тому числі проти співвласників "Альфа-банку" Михайла Фрідмана й Петра Авена.