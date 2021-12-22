"Ми готуємось воювати чи ні?": влада повинна дати чіткий сигнал суспільству на випадок вторгнення РФ, - депутат Київради

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV..



"Небезпечний є той момент, що президент України, який мав би бути першим рупором і говорити про небезпеку, постійно про це говорить другим-третім номером. Спочатку про це говорять партнери і тільки потім реагує президент нашої країни, у якого на кордоні стоять збройні сили. Попередній міністр оборони повністю провалив Державне оборонне замовлення", - сказав депутат.



Він вважає, що Україна пожинає наслідки цього.



"Суспільство має чітко мати посил, ми готуємось воювати чи ні? Чи ми готуємось здаватись? Розмова з партнерами: "Допоможіть нам із зброєю" - це прекрасно, правильно і потрібно мати технічне забезпечення. Але в першу чергу, має суспільство бути готове оборонятися. Ми маємо сказати народу:

"Ось, друзі, така ситуація". Те саме з військовими. Чи є у нас підготовка, наприклад, до мобілізації? Чи взагалі ми підіймали питання на РНБО чи у Верховній Раді про те. що можливо потрібно запроваджувати воєнний стан?" - підсумував Васильчук.

Як повідомлялося раніше, Данілов заявив, що закон "Про основи національного спротиву" є одним з фундаментальних запобіжників в умовах ескалації російської гібридної агресії. 14 грудня стало відомо, що в Києві та шістьох областях до 15 січня розгорнуть підрозділи територіальної оборони.

Розвідка повідомила, що в ОРДЛО постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.

21 грудня видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.

22 грудня російське видання заявило, що в РФ і ОРДЛО активно вербують найманців для війни проти України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.