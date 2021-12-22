"Ми готуємось воювати чи ні?": влада повинна дати чіткий сигнал суспільству на випадок вторгнення РФ, - депутат Київради
Депутат Київради Вадим Васильчук вважає, що українське суспільство має бути готове до оборони під час можливого вторгнення Росії на територію України
Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV..
"Небезпечний є той момент, що президент України, який мав би бути першим рупором і говорити про небезпеку, постійно про це говорить другим-третім номером. Спочатку про це говорять партнери і тільки потім реагує президент нашої країни, у якого на кордоні стоять збройні сили. Попередній міністр оборони повністю провалив Державне оборонне замовлення", - сказав депутат.
Він вважає, що Україна пожинає наслідки цього.
"Суспільство має чітко мати посил, ми готуємось воювати чи ні? Чи ми готуємось здаватись? Розмова з партнерами: "Допоможіть нам із зброєю" - це прекрасно, правильно і потрібно мати технічне забезпечення. Але в першу чергу, має суспільство бути готове оборонятися. Ми маємо сказати народу:
"Ось, друзі, така ситуація". Те саме з військовими. Чи є у нас підготовка, наприклад, до мобілізації? Чи взагалі ми підіймали питання на РНБО чи у Верховній Раді про те. що можливо потрібно запроваджувати воєнний стан?" - підсумував Васильчук.
- Як повідомлялося раніше, Данілов заявив, що закон "Про основи національного спротиву" є одним з фундаментальних запобіжників в умовах ескалації російської гібридної агресії. 14 грудня стало відомо, що в Києві та шістьох областях до 15 січня розгорнуть підрозділи територіальної оборони.
- Розвідка повідомила, що в ОРДЛО постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.
- 21 грудня видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.
- 22 грудня російське видання заявило, що в РФ і ОРДЛО активно вербують найманців для війни проти України.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.
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