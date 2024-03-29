Комітет ВР пропонує, аби українці за кордоном не могли оформити закордонний паспорт без військового обліку

Про це РБК-Україна сказав член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

За його словами, комітет ще до кінця не визначився з обмеженнями, які мають бути передбачені для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію.

Нардеп нагадав, що "у початковій версії йшлося про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках".

Комітет спочатку схилявся до того, щоб залишити на розгляд Ради лише пункт щодо обмеження права на керування транспортним засобом, але під час розгляду поправок нардепи не змогли дійти згоди щодо жодного з пунктів.

"Тому до цього питання ми маємо повернутись додатково, щоб певні обмеження все-таки зберегти й повністю не поламати концепцію законопроєкту", - сказав Веніславський.

За його прогнозами, в комітеті надалі будуть обговорювати збереження обмеження на право керувати транспортом за неявку до ТЦК.

"Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані комітетом у законопроєкті, - людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Проте ми не стали прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг", - розповів Веніславський.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.