Розгляд поправок затягується: Железняк спрогнозував, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію

Про це кореспондентці Еспресо Катерині Галко повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Комітет скасували сьогодні, зараз розглянуто менше ніж 10% правок. Що заважає владі це зробити швидше - у мене відповіді логічної немає, як і у членів нашої фракції, які представлені у цьому комітеті", - сказав він.

За його прогнозами, законопроєкт можуть ухвалити в другому читанні у середині квітня. Відповідно, документ набуде чинності в середині травня.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Відомо, що до законопроєкту подали понад 4 тис. поправок. Комітет розглядає їх досить повільно. 12 березня нардепи виключили норму про блокування рахунків ухилянтів. Водночас нардеп Здебський заявив, що Рада все одно шукатиме методів впливу на ухилянтів.