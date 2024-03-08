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Головна мобілізація "Відклали на потім": нардеп Чернєв розповів про дискусії щодо демобілізації

"Відклали на потім": нардеп Чернєв розповів про дискусії щодо демобілізації

8 березня, 2024 п'ятниця
13:59
мобілізація військовий квиток, мобілізація

Остаточної позиції комітету ВР із питань нацбезпеки й оборони щодо того, коли військовослужбовці ЗСУ мають право бути демобілізовані, наразі немає

Про це член оборонного комітету ВР, нардеп Єгор Чернєв розповів в інтерв'ю Українським Новинам.

Нардепи пропонували закласти в законопроєкті про мобілізацію норму про те, що військові можуть бути демобілізовані через 18 місяців безперервної служби. Дехто пропонує, аби це право вони отримували після 36 місяців служби.

Чернєва запитали, який термін підтримує він особисто й до чого схиляється комітет у цілому.

"Остаточної позиції комітету ще немає. Якраз ось цей блок ми відклали на потім, щоб отримати роз'яснення Міністерства оборони та ЗСУ, а також зібрати всі пропозиції, які є від наших колег-депутатів", - сказав нардеп.

"Є міркування щодо необхідності диференціювати строки демобілізації залежно від того, де проходить служба бійця - на передовій чи у тилу. Будемо проробляти це питання", - додав він.

При цьому Чернєв наголосив, що погодити точний строк служби може тільки Генштаб, який точно знає свої потреби мобілізації й можливості демобілізації. 

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
Верховна Рада
Війна з Росією
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2024, п'ятниця
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