МОК оприлюднив суперечливу заяву до річниці вторгнення РФ в Україну

Заява оприлюднена на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету.

У МОК нагадали, що засуджують війну та запровадили санкції проти спортсменів із Росії та Білорусі, яка допомогла РФ у повномасштабному вторгненні.

"24 лютого 2023 року виповнюється рік, як Росія за підтримки Білорусі вторглася в Україну. Рік жорстокої війни, людських страждань, вбивств і руйнувань. Ми глибоко співчуваємо українському народу у цій жорстокій війні, біль і страждання якого неможливо уявити. У цю похмуру річницю Олімпійський рух приєднується до закликів до миру та готовий зробити свій скромний внесок у будь-які зусилля з розбудови миру", - йдеться у заяві.

У МОК додали, що втричі збільшили Фонд солідарності з Україною, з якого українські спортсмени отримують кошти через Національний олімпійський комітет.

Водночас у заяві МОК міститься теза, яка свідчить про те, що організація не відмовилася від ідеї повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт у нейтральному статусі.

"Нашою місією завжди було сприяти миру через спорт. МОК залишається відданим цій місії об’єднати весь світ у мирній боротьбі донині. Останні приклади таких мирних змагань включають спортсменів з Південної та Північної Кореї, Ізраїлю та Палестини, Вірменії та Азербайджану та багато інших. Під час Олімпійських ігор спортсмени з 206 різних країн мирно живуть разом в олімпійському селищі. Зусилля з розбудови миру потребують діалогу", - написали у МОК.

Там висловили переконання, що змагання зі спортсменами, які поважають олімпійську хартію, "можуть слугувати каталізатором діалогу, який завжди є першим кроком до досягнення миру".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".

9 лютого Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів назвав дискримінацією.

20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни.

21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор.