МОК оприлюднив суперечливу заяву до річниці вторгнення РФ в Україну
МОК у заяві до річниці вторгнення РФ до України наголосив на необхідності діалогу між представниками ворогуючих країн "заради досягнення миру"
Заява оприлюднена на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету.
У МОК нагадали, що засуджують війну та запровадили санкції проти спортсменів із Росії та Білорусі, яка допомогла РФ у повномасштабному вторгненні.
"24 лютого 2023 року виповнюється рік, як Росія за підтримки Білорусі вторглася в Україну. Рік жорстокої війни, людських страждань, вбивств і руйнувань. Ми глибоко співчуваємо українському народу у цій жорстокій війні, біль і страждання якого неможливо уявити. У цю похмуру річницю Олімпійський рух приєднується до закликів до миру та готовий зробити свій скромний внесок у будь-які зусилля з розбудови миру", - йдеться у заяві.
У МОК додали, що втричі збільшили Фонд солідарності з Україною, з якого українські спортсмени отримують кошти через Національний олімпійський комітет.
Водночас у заяві МОК міститься теза, яка свідчить про те, що організація не відмовилася від ідеї повернути росіян та білорусів у міжнародний спорт у нейтральному статусі.
"Нашою місією завжди було сприяти миру через спорт. МОК залишається відданим цій місії об’єднати весь світ у мирній боротьбі донині. Останні приклади таких мирних змагань включають спортсменів з Південної та Північної Кореї, Ізраїлю та Палестини, Вірменії та Азербайджану та багато інших. Під час Олімпійських ігор спортсмени з 206 різних країн мирно живуть разом в олімпійському селищі. Зусилля з розбудови миру потребують діалогу", - написали у МОК.
Там висловили переконання, що змагання зі спортсменами, які поважають олімпійську хартію, "можуть слугувати каталізатором діалогу, який завжди є першим кроком до досягнення миру".
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.27 січня Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри.
- 29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 9 лютого Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів назвав дискримінацією.
- 20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни.
- 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор.
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