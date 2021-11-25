МВФ: дохід України від транзиту газу зменшиться більше ніж удвічі після запуску "Північного потоку-2" - до $1,2 млрд

Про це йдеться у матеріалах МВФ про перегляд програми співпраці з Україною.

"Протягом останніх п'яти років Україна отримувала в середньому трохи більше $2,5 млрд на рік в обмін на надання можливості користування своїми газопроводами Газпрому. Очікується, що у 2021 році плата за транзит буде приблизно на 40% менша, ніж у попередні роки", - йдеться у повідомленні.

У МВФ зазначають, що із запуском "Північного потоку-2" цифри зменшаться ще більше.

"Доходи України від транзиту газу прогнозуються на рівні близько $1,2 млрд на рік”, - йдеться у тексті програми.

У матеріалах також зазначають, що контракт між Газпромом та Нафтогазом закінчується у 2024 році.



