МВФ: дохід України від транзиту газу зменшиться більше ніж удвічі після запуску "Північного потоку-2" - до $1,2 млрд
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що доходи України від транзиту газу знизяться більше ніж у половину у зв'язку із запуском російського газогону "Північний потік-2"
Про це йдеться у матеріалах МВФ про перегляд програми співпраці з Україною.
"Протягом останніх п'яти років Україна отримувала в середньому трохи більше $2,5 млрд на рік в обмін на надання можливості користування своїми газопроводами Газпрому. Очікується, що у 2021 році плата за транзит буде приблизно на 40% менша, ніж у попередні роки", - йдеться у повідомленні.
У МВФ зазначають, що із запуском "Північного потоку-2" цифри зменшаться ще більше.
"Доходи України від транзиту газу прогнозуються на рівні близько $1,2 млрд на рік”, - йдеться у тексті програми.
У матеріалах також зазначають, що контракт між Газпромом та Нафтогазом закінчується у 2024 році.
- Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
- Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.
- Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.
- Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде шантаж заради запуску газопроводу "Північний потік-2".
- Високопосадовець однієї з європейських інституцій повідомив, що РФ із великою імовірністю припинить транзит газу через Україну після запуску газогону "Північний потік-2".
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