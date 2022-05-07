На Одещині ЗСУ знищили російський ударний безпілотни

Про це інформує у телеграмі голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Сьогодні, 7 травня, над Одесою Збройні сили України знищили ще один ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост".

"Одеса. "Мінус" черговий ворожий БПЛА "Форпост. Дякуємо силам ППО", – написав Сергій Братчук.

2 травня українські військові знищили два катери, БПЛА "Форпост", диверсійну групу та не допустили провокацій в Одесі. Того ж дня повітряні сили ЗСУ знищили 8 цілей, зокрема й безпілотник "Форпост" за $7 млн.

3 травня підрозділи Повітряних Сил ЗСУ уразили 15 повітряних об'єктів російських окупантів, зокрема збила 8 ракет та 7 БпЛА.

За день 6 травня ЗСУ вбили 15 росіян, знищили 5 артилерійських систем, 1 БТР і 2 БпЛА на Сході України.

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