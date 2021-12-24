Намагаються призначити осіб зрозумілих і керованих, - адвокатка про зрив оголошення результатів конкурсу на очільника САП

Про це вона заявила у програмі "ПолітКлуб Віталія Портнікова" на Еспресо.TV.



"Влада декларує, що вона бореться з корупцією. Це ж таке величезне завдання - боротися з корупцією. Але 1,5 роки найвищий антикорупційний орган не має керівника. Міжнародні експерти просять: "Призначте, ми ж даємо гроші, ми хочемо зміни, щоб вас не розкрали. У вас є інструменти, які можуть це зупинити". Ми зараз кажемо: "Ви ж обіцяли міжнародним експертам", - сказала Козаченко.



Вона наголосила, що це потрібно саме Україні.



"1,5 року, ну як можна дурити людей. На сьогоднішній момент, вже був конкурс і він був зірваний, і це вже другий конкурс.Так давайте, вже дивитись не кого обирають, а хто обирає. Туди делегуються люди,

які через процедури, намагаються призначити тих осіб, які для них будуть зрозумілі та керовані. Не треба робити імітацію і казати, що у нас щось є. Бо це є найвищим обов'язком держави перед людьми та навіть перед міжнародною спільнотою. І уже це обов'язок не виконаний. Вже не підписується перемога, яка математично зафіксована в балах", - додала експертка.





Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.

У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП не є остаточним, і його треба проаналізувати.

21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.

Посли G7 назвали "невиправданою" відмову конкурсної комісії призначити керівника САП.

Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів, оскаржить результат відбору.

24 грудня Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не проголосувала за проєкт рішення, яким пропонувалося затвердити на посаду детектива НАБУ Олександра Клименка.