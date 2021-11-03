Напад на журналістів в Укрексімбанку: Седлецька розповіла, як слідчі "не змогли" долучити записи інциденту до справи

Про це Седлецька написала у Facebook.



Журналістка зазначила, що слідчі пояснили недолучення відео і аудіозаписів інциденту до справи тим, що журналісти нібито не надали слідству оригіналів записів, але наголосила, що потерпілі за домовленістю зі слідством чекали на можливість долучення матеріалів через ухвалу суду. Натомість коли суд відмовив у доступі до записів, слідчі не повідомили про це потерпілим.



"З подивом прочитала сьгоднішню заяву прокуратури, що це "Схеми" не надали слідству оригінал відновленого відеозапису нападу в Укрексімбанку, і саме через це він не був долучений до матеріалів, які прокуратура вчора блискавично скерувала в суд. Це не відповідає дійсності. Якщо коротко, то ситуація наступна. Як відомо, у кримінальних провадженнях докази мають бути зібрані належним чином і бути правильно процесуально оформлені. Адвокат "Схем" погодився зі слідством, що відеозапис та аудіозапис інциденту краще долучати через ухвалу суду про тимчасовий доступ до цих даних, разом з носіями. Щоб у адвокатів Євгена Мецгера не було підстав потім оскаржити законність отримання і долучення цих доказів у суді. Це була тактика, обрана слідством, з якою погодився захист. А що було далі ми дізнались лише вчора, коли виявилось, що розслідування вже завершили і справу передали до суду, про що ми прочитали у ЗМІ. Виявляється, прокурори отримали відмову слідчого судді про отримання доступу до записів. Але відтоді НЕ повідомляли про це потерпілих та адвоката, аж до завершення розслідування. Хоча адвокат запитував про це слідчого ледь не щодня по телефону та в листуванні. У публічному реєстрі також немає цієї ухвали. Фактично від нас приховали цю інформацію аж до завершення розслідування", - написала Седлецька.



Журщналістка також додала, що зі справи зникла кваліфікація злочину за жорсткішою 146-ю статтею (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.



"Паралельно зі справи так само непомітно і без інформування потерпілих зникла більш жорстка 146 стаття (єдина з трьох статей, яка є кримінальним злочином, а не кримінальним проступком). Тим самим прокуратура ще й сама собі урізала терміни на розслідування до одного місяця. Чи постраждалого оператора та журналіста запрошували до прокуратури на ознайомлення з матеріалами? Запрошення на якусь "слідчу дію" до прокуратури на 1 листопада на 9.30 ранку надходило. Але лише ввечері того дня!

І вже наступного ранку прокуратура завершила розслідування і скерувала справу у суд. Без оригіналів аудіо та відео. До завершення термінів розслідування залишалось ще 4 (!) дні", - розповіла Седлецька.



Журналістка наголосила, що прокуратура ще має час виправити ситуацію.



"Якщо прокуратура справді хоче довести, що це - не сплановане сприяння уникненню відповідальності Мецгером та іншими нападниками, то ще залишається час, щоб виправити ситуацію. Як пояснює адвокат, прокурор може все ж таки долучити до матеріалів оригінали доказів, та повторно скерувати справу до суду, адже терміни розслідування спливають лише у п'ятницю. Сьогодні середа. Практика така є. І час ще є", - підсумувала Седлецька.