Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Напад на журналістів в Укрексімбанку: Седлецька розповіла, як слідчі "не змогли" долучити записи інциденту до справи

Напад на журналістів в Укрексімбанку: Седлецька розповіла, як слідчі "не змогли" долучити записи інциденту до справи

3 листопада, 2021 середа
21:29

Журналістка проєкту "Схеми" Наталія Седлецька заявила, що слідство у справі нападу на журналістів "Радіо Свобода" в кабінеті очільника Укрексімбанку Євгена Мецгера фактично приховує інформацію від потерпілих і припустила, що слідчі свідомо потурають нападникам

Про це Седлецька написала у Facebook.

Журналістка зазначила, що слідчі пояснили недолучення відео і аудіозаписів інциденту до справи тим, що журналісти нібито не надали слідству оригіналів записів, але наголосила, що потерпілі за домовленістю зі слідством чекали на можливість долучення матеріалів через ухвалу суду. Натомість коли суд відмовив у доступі до записів, слідчі не повідомили про це потерпілим.

"З подивом прочитала сьгоднішню заяву прокуратури, що це "Схеми" не надали слідству оригінал відновленого відеозапису нападу в Укрексімбанку, і саме через це він не був долучений до матеріалів, які прокуратура вчора блискавично скерувала в суд. Це не відповідає дійсності. Якщо коротко, то ситуація наступна. Як відомо, у кримінальних провадженнях докази мають бути зібрані належним чином і бути правильно процесуально оформлені. Адвокат "Схем" погодився зі слідством, що відеозапис та аудіозапис інциденту краще долучати через ухвалу суду про тимчасовий доступ до цих даних, разом з носіями. Щоб у адвокатів Євгена Мецгера не було підстав потім оскаржити законність отримання і долучення цих доказів у суді. Це була тактика, обрана слідством, з якою погодився захист. А що було далі ми дізнались лише вчора, коли виявилось, що розслідування вже завершили і справу передали до суду, про що ми прочитали у ЗМІ. Виявляється, прокурори отримали відмову слідчого судді про отримання доступу до записів. Але відтоді НЕ повідомляли про це потерпілих та адвоката, аж до завершення розслідування. Хоча адвокат запитував про це слідчого ледь не щодня по телефону та в листуванні. У публічному реєстрі також немає цієї ухвали. Фактично від нас приховали цю інформацію аж до завершення розслідування", - написала Седлецька.

Журщналістка також додала, що зі справи зникла кваліфікація злочину за жорсткішою 146-ю статтею (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
  
"Паралельно зі справи так само непомітно і без інформування потерпілих зникла більш жорстка 146 стаття (єдина з трьох статей, яка є кримінальним злочином, а не кримінальним проступком). Тим самим прокуратура ще й сама собі урізала терміни на розслідування до одного місяця. Чи постраждалого оператора та журналіста запрошували до прокуратури на ознайомлення з матеріалами? Запрошення на якусь "слідчу дію" до прокуратури на 1 листопада на 9.30 ранку надходило. Але лише ввечері того дня! 
І вже наступного ранку прокуратура завершила розслідування і скерувала справу у суд. Без оригіналів аудіо та відео. До завершення термінів розслідування залишалось ще 4 (!) дні", - розповіла Седлецька.

Журналістка наголосила, що прокуратура ще має час виправити ситуацію.

"Якщо прокуратура справді хоче довести, що це - не сплановане сприяння уникненню відповідальності Мецгером та іншими нападниками, то ще залишається час, щоб виправити ситуацію. Як пояснює адвокат, прокурор може все ж таки долучити до матеріалів оригінали доказів, та повторно скерувати справу до суду, адже терміни розслідування спливають лише у п'ятницю. Сьогодні середа. Практика така є. І час ще є", - підсумувала Седлецька.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Наталія Седлецька
Укрексімбанк
Схеми
Радіо Свобода
напад на журналістів
Читайте також:
Тайсон Ф'юрі
2 листопада, 2021 вiвторок
Ф'юрі знайшов новий спосіб прибрати Усика зі шляху до супербою з Джошуа
паспорт
2 листопада, 2021 вiвторок
Мінцифри: отримати COVID-сертифікат у "Дії" зможуть українці з паспортами старого зразку
2 листопада, 2021 вiвторок
Боксер, який нокаутував Джошуа, закликав Усика не повторити його помилок у реванші
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.19
    Купівля 26.19
    Продаж 26.41
  • EUR
    Купівля 30.22
    Продаж 30.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
3 листопада
22:17
Українську стрічку "Віктор_Робот" визнали найкращим повнометражним фільмом для дітей
22:02
Перше яйце знайшли просто під дверима "Вернадського": українські полярники повідомили про початок шлюбного сезону у пінгвінів
21:54
Златан Ібрагімович
"Мілан" врятувався від поразки в матчі з "Порту" в ЛЧ
21:34
Марлос
"Шахтар" програв "Реалу" в Лізі чемпіонів
21:34
Оновлено
Вінісіус (ліворуч) проти Миколи Матвієнка
"Реал" - "Шахтар" 2:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:08
Саломе Зурабішвілі
"Ні і ніколи": президентка Грузії вкотре заявила, що не помилує Саакашвілі
21:06
Стойчо Младенов
Націлені на перемогу, - тренер ЦСКА зробив амбітну заяву перед матчем проти "Зорі" в Лізі конференцій
20:49
криптовалюти
Українські розробники представили нову біржу криптовалют Qmall
20:45
У Запоріжжі на акції антивакцинаторів поліція затримала 5 осіб, ще одного чоловіка госпіталізовано
20:29
Хаві
Катарський клуб відмовився відпускати в "Барселону" свого тренера Хаві
20:11
Володимир Зеленський
Зеленський у четвер приїде до Ради, - Гетманцев
20:06
Оновлено
Facebook
Громадянам Узбекистану обмежили доступ до Facebook, Telegram та інших соцмереж
20:02
Познайомити в’язнів з мистецтвом: в Італії злочинці працюватимуть в закладах культури
19:53
РФ суттєво уповільнила пропуск із України вантажних автомобілів, - ДПСУ
19:06
Уряд призначив т. в. о. глави Міндовкілля та погодив низку кандидатур у керівництво держорганів і підприємств
19:02
Служба безпеки не може розслідувати "справу Татарова" - досі не отримала матеріали від НАБУ
18:46
За попередніми даними, в авіакатастрофі під Іркутськом було 2 українці - прессекретар МЗС
18:43
ФК "Шахтар"
"Реал" - "Шахтар": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
18:30
Ірина Борзова
Транслювала матч "Динамо" - "Барселона": Як депутатка "Слуги народу" порушила закон України на матчі Ліги чемпіонів
18:16
Уряд спростив процедуру подання заявки на грошову допомогу для ВПО - це можна буде робити в "Дії"
18:07
Міхеїл Саакашвілі
Мати Саакашвілі про наслідки голодування сина: "Втратив 20 кілограмів ваги"
17:56
панама поліція
На вечірці на тему "Гри в кальмара" в Панамі загинуло 8 людей
17:54
Збірна України, хокей
ЧС-2022 з хокею: розклад матчів збірної України
17:40
Зоряна Скалецька
"Потрібно об'єднуватися проти проблеми, а не сіяти страх і плітки": Скалецька про акції "антивакцинаторів"
17:38
Британія ковід
У Британії випробовують препарат від постковідного синдрому
17:37
ООС
Від початку доби окупанти двічі обстріляли українські позиції, втрат немає
17:20
Наталка Музика та Семен Семенченко
СБУ повідомила про підозру дружині Семенченка через "розкрадання" коштів благодійного фонду батальйону "Донбас"
17:06
Давид Арахамія
Арахамія засудив мітинг "антивакцинаторів" та порадив їм сходити до ковідних лікарень
16:59
COVID як зброя. Як люди Медведчука та Росія множать антивакцинаторів в Україні
16:58
НАБУ й СБУ підтвердили обшуки в податківців через "скрутки"
16:57
Мінкульт
Україна включила 31 російського артиста до списку осіб, які загрожують нацбезпеці
16:55
"Шахтар" U-19
"Реал" переміг "Шахтар" у юнацькій Лізі УЄФА
16:42
вакцина
ВООЗ схвалила нову COVID-вакцину COVAXIN
16:39
Укравтодор
Влада планує витратити на розвиток мережі доріг у наступному році понад 124 млрд грн, - Мінфін
16:34
Олексій Резніков
Зеленський вніс до Ради подання про призначення Резнікова міністром оборони
16:32
На Дніпропетровщині поліція затримала злочинців, які збували наркотики на 1,5 млн грн щомісяця
16:27
В Росії біля Іркутська розбився літак Ан-12
15:51
Владислав Сіренко
Екстренер Усика спрогнозував, як складеться бій чемпіона з непереможним українцем
15:50
Давид Арахамія
У четвер Рада голосуватиме щодо чотирьох кандидатів у міністри, - Арахамія
15:47
Зеленський
Зеленський доручив уряду розробити програму підтримки бізнесу під час посилення карантину
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV