Про це він заявив у інтерв'ю Forbes.

На запитання, чи стверджує він, що Акціонер (так підписано його на записах, які оприлюднило НАБУ, - ред.) не він і голос не його, Жеваго відповів: "Ні, я не стверджую цього зараз. Я хочу почути ці плівки, тому що я їх почув з інтернету. Хочу, щоб їх подивилися мої юристи і була проведена експертиза".

Жеваго відзначив, що його компанія і він як підприємець, який має власність, промислові обʼєкти, інші компанії, тому співпрацюють з багатьма юридичними компаніями.

"Цих українських компаній, мабуть, понад 20. Маючи великий бізнес, ми маємо десятки, якщо не сотні судових справ. Ця – одна з важливих, тому що стосувалася 40% пакету Полтавського ГЗК, який є одним із основних активів Ferrexpo. Безумовно, ця справа викликала в мене інтерес, і я цікавився її ходом у своїх юристів. Щонайменше кожні два тижні мені давали апдейт, що відбувається, які у нас шанси, чи ми виграємо/програємо тощо", - зауважив він.

За його словами, хоч бізнес співпрацює з представниками багатьох юридичних компаній в Україні, але спілкування проходило онлайн.

"Саме по цій справі на нас працювало пʼять юридичних компаній. І з юристами цих юридичних компаній я, звичайно, спілкувався. Але спілкувався тільки за допомогою компʼютера – через електронну пошту, Google, Zoom або Microsoft Teams. І, безумовно, весь час, коли я підʼєднувався до таких розмов, там були присутні наші юристи, які організовували ці дзвінки", - наголошує він в інтерв'ю.

Тож коментуючи оприлюднені "плівки", Жеваго каже, що протягом останнього року спілкувався принаймні з усіма цими пʼятьма компаніями, тому допускає, що це міг бути і його голос.

"Тому сказати вам, чи це мій голос на плівці, чи не мій, я зараз не можу. Але допускаю, що це міг бути я, тому що я спілкувався принаймні з усіма цими пʼятьма компаніями протягом останнього щонайменше року", - додав він.