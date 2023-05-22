Наразі не можу сказати, чи був то мій голос. Допускаю, що це міг бути і я, - Жеваго про "плівки" у справі Князєва
Підприємець Костянтин Жеваго наразі не може сказати, чи це його голос був на "плівках" у справі про корупцію у Верховному Суді України
Про це він заявив у інтерв'ю Forbes.
На запитання, чи стверджує він, що Акціонер (так підписано його на записах, які оприлюднило НАБУ, - ред.) не він і голос не його, Жеваго відповів: "Ні, я не стверджую цього зараз. Я хочу почути ці плівки, тому що я їх почув з інтернету. Хочу, щоб їх подивилися мої юристи і була проведена експертиза".
Жеваго відзначив, що його компанія і він як підприємець, який має власність, промислові обʼєкти, інші компанії, тому співпрацюють з багатьма юридичними компаніями.
"Цих українських компаній, мабуть, понад 20. Маючи великий бізнес, ми маємо десятки, якщо не сотні судових справ. Ця – одна з важливих, тому що стосувалася 40% пакету Полтавського ГЗК, який є одним із основних активів Ferrexpo. Безумовно, ця справа викликала в мене інтерес, і я цікавився її ходом у своїх юристів. Щонайменше кожні два тижні мені давали апдейт, що відбувається, які у нас шанси, чи ми виграємо/програємо тощо", - зауважив він.
За його словами, хоч бізнес співпрацює з представниками багатьох юридичних компаній в Україні, але спілкування проходило онлайн.
"Саме по цій справі на нас працювало пʼять юридичних компаній. І з юристами цих юридичних компаній я, звичайно, спілкувався. Але спілкувався тільки за допомогою компʼютера – через електронну пошту, Google, Zoom або Microsoft Teams. І, безумовно, весь час, коли я підʼєднувався до таких розмов, там були присутні наші юристи, які організовували ці дзвінки", - наголошує він в інтерв'ю.
Тож коментуючи оприлюднені "плівки", Жеваго каже, що протягом останнього року спілкувався принаймні з усіма цими пʼятьма компаніями, тому допускає, що це міг бути і його голос.
"Тому сказати вам, чи це мій голос на плівці, чи не мій, я зараз не можу. Але допускаю, що це міг бути я, тому що я спілкувався принаймні з усіма цими пʼятьма компаніями протягом останнього щонайменше року", - додав він.
- Ввечері 15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. У справі затримали очільника суду Всеволода Князєва та ще одну особу.
- 16 травня Верховний Суд України висловив недовіру голові суду Всеволоду Князєву, якого затримало Національне антикорпуційне бюро - він тепер не очолює його. А вже 18 травня суд обрав запобіжний захід Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою до 14 липня з альтернативою внесення застави у розмірі понад 107 млн грн.
- 19 травня Костянтин Жеваго в офіційному листі, направленому в Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру заявив, що не має жодного відношення до протиправних дій, які розслідують правоохоронні органи у справі про корупцію у Верховному Суді України.
- 22 травня стало відомо, що підприємець Костянтин Жеваго заявив, що навіть випадково не контактував із жодним суддею Верховного Суду починаючи з 2019 року.
- Крім того, Жеваго не розуміє свій статус у справі, а також готує документи, щоб отримати пояснення.
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