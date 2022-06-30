English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ НАТО не змогло взяти відповідальність за розвиток ситуації поза кордонами Альянсу, - військовий аналітик Самусь
Ексклюзив

НАТО не змогло взяти відповідальність за розвиток ситуації поза кордонами Альянсу, - військовий аналітик Самусь

30 червня, 2022 четвер
15:16
Світ НАТО

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що немає зусиль з боку НАТО сформувати у своїй стратегічній концепції активний порядок денний по стримуванню Росії не лише щодо невтручання у справи Альянсу, а і по примушенню країни-агресорки діяти відповідно до цивілізованих норм

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Проблема НАТО у тому, що вони з 2014 року не змінили, на жаль, свою стратегічну концепцію, а лише зараз наважилися це зробити. Парадоксально буде звучати, що до останнього дня Росія називалася стратегічним партнером у концепції Альянсу, що є нонсенсом, але ситуація була саме такою. Продовжуючи тенденцію щодо поступового нарощування своїх сил на стримування Росії, НАТО спромоглися цього разу зробити кроки щодо продовження тих дій, а саме було певне угруповання 4 БТГ (батальйонно-тактичні групи - ред.) НАТО в країнах Балтії, а зараз вони ці БТГ домовилися розширити до бригад. Також були сили швидкого реагування 40 тисяч, тепер будуть поступово розширювати до 300 тисяч. До того ж вони у своїй стратегічній концепції нарешті назвали Росію системною загрозою. Тобто НАТО почало демонструвати все ж таки єдине розуміння щодо Росії й відмовилися від політики умиротворення та проведення діалогу" – пояснив військовий аналітик.

Михайло Самусь вважає негативним те, що НАТО не змогли перебороти себе і почати діяти проактивно, тобто з 2014 року НАТО реагує на пропозиції Росії, яка формує порядок денний, а НАТО не забрали на себе роль першої скрипки у цьому протистоянні.

"Немає у стратегічній концепції НАТО зусиль сформувати активний порядок денний з метою стримування Росії не лише щодо невтручання у справи Альянсу, а і примушення Росії діяти відповідно до цивілізованих норм. Тобто ми не можемо знайти конкретних інструментів, яким чином НАТО буде примушувати Росію не діяти так, як вона зараз діє в Україні. Вони говорять про те, що НАТО буде стримувати Росію від нападу власне на Альянс, що логічно і зрозуміло. Але все-таки НАТО не змогли взяти на себе лідерство та відповідальність за розвиток ситуації поза кордонами Альянсу. І це я вважаю найнегативніший результат цього саміту", - зауважив Самусь.

Військовий аналітик зазначив, якщо НАТО буде продовжувати діяти таким чином, то Росія матиме простір для максимальної реалізації своїх завдань, не втручаючись у справи Альянсу. Відповідно, якщо Росія не переходить червоні лінії НАТО, то вона має повну свободу дій на Кавказі, Центральній Азії або Східній Європі, тобто на усьому пострадянському просторі.

  • 28 червня Байден заявив, що США посилять НАТО у Європі двома есмінцями
  • Також президент Зеленський перед самітом НАТО провів розмову з генсеком Альянсу Столтенбергом та попросив потужну систему ПРО
  • 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед стартом саміту організації в Мадриді підтвердив, що Росію буде визнано головною загрозою безпеці країн Альянсу
  • Прем'єр-міністр Іспанії визнав, що НАТО був "наївним" щодо Росії
  • 30 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО збільшить присутність військ на території країн Балтії та зміцнить оборону союзників

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso

Росія
саміт НАТО
НАТО
Читайте також:
окупанти рф
29 червня, 2022 середа
Окупанти закріплюються у частині Клинового та розгорнули "гради" біля кордону України, - Генштаб ЗСУ
Знищена техніка окупантів
29 червня, 2022 середа
Битва за Слов'янськ може стати наймасштабнішою у сучасній історії, - військовий експерт Коваленко
Одеса
29 червня, 2022 середа
В Одесі пролунав вибух, піднялася хмара диму
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.4
    Купівля 34.4
    Продаж 35.17
  • EUR
    Купівля 35.77
    Продаж 36.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
30 червня
16:03
Ексклюзив
путін путлер
Путіну вигідний голод у світі, адже це дестабілізує Європу, - дипломат Хара
16:01
Окупанти обстріляли Миколаївщину
Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу РФ по багатоповерхівці Миколаєва зросла до 7
15:59
На фото засідання уряду 24 червня
Питання заміни прем'єр-міністра не розглядається, - Арахамія
15:52
Ракетний удар по Слов'янську
Росія обстріляла Слов'янськ касетними снарядами, поранено 6 людей
15:38
Єнс Столтенберг
Путін повинен зупинити війну і вивести свої війська з України, - Столтенберг
15:36
ДБР
Трьох правоохоронців із Бердянська підозрюють у державній зраді - здавали воїнів АТО окупантам
15:33
бронежилети
В Україну за червень надійшло 100 тис. бронежилетів
15:24
Швеція Фінляндія НАТО
Фінляндія та Швеції підпишуть протокол про приєднання до НАТО 5 липня
15:14
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Україна почала формування реєстру олігархів, - Данілов
15:13
вакцина
У МОЗ розповіли, чи можна робити щеплення дітям раніше визначеного терміну
15:08
Верховна Рада
У парламенті з'явився законопроєкт про звільнення від оподаткування благодійної допомоги членів сімей учасників бойових дій - військовослужбовців
15:05
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
НАТО посилює солідарність з Україною, - Столтенберг
14:57
Віктор Янукович
Експрезидента України та його головного охоронця судитимуть за підбурювання до дезертирства та незаконне переправлення через кордон
14:54
Укрпошта змінює тарифи
Укрпошта з 1 липня підвищує тарифи та доставлятиме великогабаритні посилки
14:40
Порошенко у Лондоні
У мережі обурилися "розслідуванням" про перебування Порошенка у Лондоні
14:39
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Ми залежимо від України: світу загрожує продовольча криза через напад Росії, - генсек НАТО Єнс Столтенберг
14:35
Домашні чіпси
Виробник чіпсів "Люкс" відновить роботу свого заводу на Київщині наступного тижня
14:28
Литва білорусь кордон
Єврокомісія виділить Литві 55 млн євро для укріплення кордону
14:16
МАГАТЕ
На Міжнародній конференції під час виступу представника РФ українська делегація атомників покинула залу
14:16
Ексклюзив
Андрій Смолій
Україні легше вступити в НАТО, ніж у Європейський Союз, - політичний експерт Смолій
14:11
Папа Франциск
Папа Римський непрямо звинуватив РФ в експансіонізмі та імперіалізмі
14:08
Лукашенко
Лукашенко переконує, що у Білорусі немає складів з ядерною зброєю
14:06
Ексклюзив
Любов Медведєва
Любов Медведєва: шлях від виховательки дітей до захисниці неба
14:00
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Членство в ЄС покращить економіку України, але деякі галузі не витримають конкуренції, - економіст Несходовський
14:00
Михайло Куліков
Російський танкіст, який обстрілював новобудову у Чернігові, визнав свою провину в суді
13:56
Кордон Польщі
Польща завершила будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю
13:52
Ліз Трасс
Глава МЗС Британії вважає реалістичним відвоювання всієї території України
13:50
фейк
Центр при РНБО оприлюднив добірку маніпуляцій і дезінформацій РФ на окупованих територіях України
13:48
Кременчук, ракетний удар
Human Rights Watch закликає розслідувати ракетний удар росіян по Кременчуку як воєнний злочин
13:47
Ексклюзив
навчання НАТО
НАТО готується до можливого удару Росії, - нардеп Павленко
13:45
Ексклюзив
Сергій Фурса
З олігархами треба боротися системно, а не персонально, - інвестиційний банкір Фурса
13:40
герб України
ЗСУ взяли під контроль село Потьомкіно на Херсонщині
13:39
Острів Зміїний
Залужний показав, як ЗСУ виганяли окупантів зі Зміїного
13:38
Ексклюзив
Литва Латвія Естонія
Питання часу, коли РФ вдарить по країнах Балтії, - нардеп Дунда
13:32
Китай прапор
Перемога Росії може стати прикладом для Китаю, - президент Латвії
13:28
окупанти Маріуполь
У Маріуполі з 1 липня росіяни вилучатимуть майно підприємців, які не мають реєстрації в РФ чи "ДНР"
13:20
Ірина Никорак
В Україні запускають виробництво військової форми для жінок
13:12
На фото Збройні сили України
При відході з Сєверодонецька не загинув жоден український воїн, – Гайдай
13:09
електроенергія
Україна почала експорт електроенергії до ЄС
13:05
Піротехнік міна розмінування
На Київщині за весь час піротехніки знешкодили майже 47 тис. вибухонебезпечних предметів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV