НАТО не змогло взяти відповідальність за розвиток ситуації поза кордонами Альянсу, - військовий аналітик Самусь

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Проблема НАТО у тому, що вони з 2014 року не змінили, на жаль, свою стратегічну концепцію, а лише зараз наважилися це зробити. Парадоксально буде звучати, що до останнього дня Росія називалася стратегічним партнером у концепції Альянсу, що є нонсенсом, але ситуація була саме такою. Продовжуючи тенденцію щодо поступового нарощування своїх сил на стримування Росії, НАТО спромоглися цього разу зробити кроки щодо продовження тих дій, а саме було певне угруповання 4 БТГ (батальйонно-тактичні групи - ред.) НАТО в країнах Балтії, а зараз вони ці БТГ домовилися розширити до бригад. Також були сили швидкого реагування 40 тисяч, тепер будуть поступово розширювати до 300 тисяч. До того ж вони у своїй стратегічній концепції нарешті назвали Росію системною загрозою. Тобто НАТО почало демонструвати все ж таки єдине розуміння щодо Росії й відмовилися від політики умиротворення та проведення діалогу" – пояснив військовий аналітик.



Михайло Самусь вважає негативним те, що НАТО не змогли перебороти себе і почати діяти проактивно, тобто з 2014 року НАТО реагує на пропозиції Росії, яка формує порядок денний, а НАТО не забрали на себе роль першої скрипки у цьому протистоянні.



"Немає у стратегічній концепції НАТО зусиль сформувати активний порядок денний з метою стримування Росії не лише щодо невтручання у справи Альянсу, а і примушення Росії діяти відповідно до цивілізованих норм. Тобто ми не можемо знайти конкретних інструментів, яким чином НАТО буде примушувати Росію не діяти так, як вона зараз діє в Україні. Вони говорять про те, що НАТО буде стримувати Росію від нападу власне на Альянс, що логічно і зрозуміло. Але все-таки НАТО не змогли взяти на себе лідерство та відповідальність за розвиток ситуації поза кордонами Альянсу. І це я вважаю найнегативніший результат цього саміту", - зауважив Самусь.



Військовий аналітик зазначив, якщо НАТО буде продовжувати діяти таким чином, то Росія матиме простір для максимальної реалізації своїх завдань, не втручаючись у справи Альянсу. Відповідно, якщо Росія не переходить червоні лінії НАТО, то вона має повну свободу дій на Кавказі, Центральній Азії або Східній Європі, тобто на усьому пострадянському просторі.

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