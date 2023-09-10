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Немає насправді вірмено-азейбарджанської війни, а є російська війна, - голова Європейської партії Вірменії Хзмалян

10 вересня, 2023 неділя
20:32
Війна з Росією Вірменія

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян заявив, що насправді немає вірмено-азейбарджанської війни, а є російська війна й це продовження тієї війни, яка розгортається на українських теренах

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Називаймо речі своїми іменами, я розумію, що для багатьох зараз буде облом стереотипів, які вже стали звичними. Немає насправді вірмено-азейбарджанської війни, насправді це російська війна, це продовження тієї війни, яку ведете зараз ви, це інший фронт імперії за свої колонії. І те, що зараз проти вас воює російська армія - це не означає, що проти нас воює не російська армія", - сказав він.

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Хзмалян додав, що Росія проти своїх "колоній" може воювати й іншими арміями, в цьому випадку з Вірменією вже багато років воює Азербайджаном.

"І ось чому вам не повинно здаватися дивним, що союзники у Вірменії та України одні й ті самі: США, ЄС. Це не війна за території, і у вас іде війна не за території - це війна демократії з диктатурою. Вона може набувати різних форм, але якщо ми самі не розуміємо, з чим ми воюємо - як же ми можемо сподіватися на перемогу?", - сказав голова Європейської партії Вірменії.

Як Вірменія стала різко віддалятися від країниа-агресора

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян в інтерв'ю італійський газеті La Repubblica, що вийшло 3 вересня 2023 року, заявив, що його країні не слід було в безпекових питаннях покладатися виключно на РФ. Зокрема, він вважає РФ неспроможною захистити інтереси Вірменії у Нагірному Карабаху.

Своєю чергою дружина Пашиняна Анна Акопян прибула до Києва й передала гуманітарну допомогу, де участь у Саміті перших леді та джентельменів у Києві, який організовувала дружина президента України Олена Зеленська. Цей візит став першим дипломатичним жестом Вірменії на підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення. Поїздка Акопян викликала осуд у Росії.

Також керівництву РФ не сподобався намір Вірменії ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, за яким притягуються до відповідальності воєнні злочинці.

6 вересня вірменське Міноборони поінформувало, що на полігоні "Зар" у Вірменії з 11 до 20 вересня пройдуть спільні вірмено-американські військові навчання: вони передбачають відпрацювання стабілізаційних дій між конфліктуючими сторонами під час миротворчих місій.

Світ
Азербайджан
Вірменія
Військові новини
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