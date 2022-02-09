Нестатутні відносини, психічне захворювання, недбале ставлення до служби: ДБР назвало версії розстрілу нацгвардійців у Дніпрі

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



За словами Олексія Сухачова, основною версією є вчинення злочину через нестатутні відносини. Також слідчі розглядають версію про психічне захворювання підозрюваного, його перебування у фізіологічному афекті та скоєння вбивства за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.



СБУ Дніпропетровщини отримала доручення щодо перевірки останньої версії. Зокрема, слідство встановило, що у 2019 році Артем Рябчук два тижні перебував у Росії.



Очільник ДБР нагадав, що розслідування триває за такими злочинами: навмисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ), дезертирство зі зброєю (ч. 3 ст. 408 ККУ), викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 ККУ), бездіяльність військової влади в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 426 ККУ), недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 ККУ).



Олексій Сухачов розповів, що одразу після затримання нацгвардійця 27 січня йому оголосили про підозру, а 28 січня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО без права внесення застави.



До Артема Рябчука застосували заходи посиленої безпеки в місцях його тримання.



Під час допиту він розповів, що почав служити в цій військовій частині наприкінці жовтня 2021 року. Підозрюваний заявив, що скоїв злочин через психологічний вплив на нього з боку солдатів старшого призову, який тривав з кінця листопада 2021 року. Це полягало у зневажливому ставленні та цькуванні чоловіка через те, що він повідомляв командирам про порушення статуту військовими, а також у тому, що старослужбовці примушували Артема Рябчука прибирати приміщень під час відпочинку в складі караулу.



Крім того, нацгвардієць додав, що під час скоєння злочину був злий і мав затьмарену свідомість, тому не усвідомлював, що робить. Це перевірятимуть під час психолого-психіатричної експертизи.



Артем Рябчук спростував застосування до нього будь-якого фізичного насильства з боку інших військовослужбовців та командирів.



Слідство встановило, що підозрюваний не має тілесних ушкоджень і не перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Олексій Сухачов зауважив, що 3 лютого 2022 року підозрюваний змінив захисника та подав заяву щодо відмови від усіх свідчень, наданих у ході досудового розслідування.



Він наголосив, що слідчі ДБР Полтави цілодобово проводять комплекс оперативно-слідчих заходів. Зокрема, проведено 15 оглядів місць події, речей та документів.



Визнано та допитано як потерпілих 5 військовослужбовців, які донині лікуються. Як представників потерпілих визнано та допитано родичів трьох загиблих, що мешкали у Дніпрі та надано відповідні доручення щодо цього відповідним територіальним підрозділам ДБР. Призначено 24 різних експертиз.



Як свідків допитали 29 людей серед службовців і командирів військової частини. До суду скеровано 11 клопотань про надання дозволів на проведення оглядів місця злочину, арешту вилученого майна тощо. Надано низку доручень оперативним підрозділам ДБР, Національної поліції України, СБУ.



Слідчі перевіряють факти недбалого ставлення до військової служби та бездіяльності керівництва військової частини де служив підозрюваний.



Для цього допитали 29 осіб, з яких 9 - військові службові особи військової частини 3021, зокрема заступники командира частини, командири рот, відділень тощо.



У військовій частині провели обшук і вилучили документи щодо порядку проходження служби, її організації на території Південмашу, також призначено військову експертизу.



Зараз слідчі перевіряють факти порушення несення вартової служби, зокрема порядку зберігання та видачі бойової зброї та боєприпасів, допуску військовослужбовців до самостійного несення служби зі зброєю, тощо.

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