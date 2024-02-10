Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Дипломат Брайза: з огляду на політичні перипетії у Вашингтоні, малоймовірно, що допомога Україні надійде в найближчому майбутньому
Ексклюзив

Дипломат Брайза: з огляду на політичні перипетії у Вашингтоні, малоймовірно, що допомога Україні надійде в найближчому майбутньому

10 лютого, 2024 субота
15:48
Війна з Росією Метью Брайза

Метью Брайза, ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США вважає допомогу США Україні малоймовірною в найближчому майбутньому

Про це він сказав у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо" Антону Борковському.

Дипломат прокоментував переконання держсекретаря США Майкла Помпео, що Дональд Трамп зрештою підтримає допомогу Україні: "Хоча я особисто не зустрічався з Дональдом Трампом, я тісно співпрацював з держсекретарем Помпео. З мого досвіду я можу підтвердити репутацію Помпео. Він говорить відверто і щиро, спираючись на свій поінформований погляд, отриману завдяки тому, що він обіймав важливі посади в кабінеті президента Трампа. Помпео відомий тим, що висловлює свої справжні переконання, а не просто намагається комусь догодити, навіть якщо комусь може бути неприємно чути його правду. Тому, коли Помпео заявляє про свою віру в можливу підтримку Трампом допомоги Україні, я схильний довіряти його щирості та авторитету в цьому питанні".

Брайза наголосив, що нагальність отримання Україною допомоги для захисту своєї держави неможливо переоцінити.

"Україна потребує негайної допомоги й не може дозволити собі чекати на рішення президента Трампа щодо надання підтримки. Нещодавня стаття в The Washington Post, одній з найвпливовіших газет США, підкреслює жахливі обставини, з якими стикаються українські війська на лінії фронту. Існує гостра нестача солдатів і артилерійських снарядів, а командири батальйонів отримують мінімальні ресурси для підтримки своїх підрозділів. Наприклад, один командир батальйону повідомив, що за останній місяць отримав лише 10 артилерійських снарядів для своїх гармат, тоді як інший розповів, що отримав лише п'ять свіжих солдатів для свого підрозділу, який потребує 200 для того, щоб бути боєздатним. Отже, Україні терміново потрібні додаткові солдати та артилерійські снаряди. Вже і негайно", - закликає ексрадник держсекретаря США.

Як він сказав, на щастя, Європейський Союз знайшов спосіб обійти опозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо надання більшої допомоги Україні: "Утім Україна все ще потребує значної допомоги від Сполучених Штатів. На жаль, з огляду на безперервні політичні перипетії у Вашингтоні, малоймовірно, що ця допомога надійде в найближчому майбутньому".

Що передувало

31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.

1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.

3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.

4 лютого на третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.

5 лютого адміністрація президента США Джо Байдена заявила про його плани накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки Білий дім вважає його неповним.

Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.

6 лютого республіканці Палати представників Конгресу США не підтримали законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні.

Раніше Сенат США не проголосував за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону з Мексикою. Байден відреагував.

8 лютого за розгляд проєкту закону із зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок Сенат має проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд Палати представників.

Напередодні сенат конгресу США підтримав на голосуванні ініціативу розпочати дебати щодо законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші потреби.  

Теги:
Новини
Світ
ЄС
США
допомога Україні
допомога США Україні
Читайте також:
Оксана Маркарова
9 лютого, 2024 п'ятниця
Україна зіткнулася з критичною нестачею військової техніки, зокрема ракет, - посол України в США Маркарова
ЗСУ, військові
10 лютого, 2024 субота
Сили оборони досягли певних успіхів у Кринках, - ISW
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
9 лютого, 2024 п'ятниця
Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ. Сирський розповів про свої пріоритети на посаді
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 лютого
16:05
біженці
ВВП Польщі може зрости до 2% завдяки українським біженцям
16:01
OPINION
Валерій Чалий
Як реагувати на засилля проросійських фріків
15:54
Екс-прем'єр Фіцо
Прем'єр Словаччини Фіцо виступив за повернення росіян на Олімпіаду
15:41
Ексклюзив
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Керівник "Східної правозахисної групи" Лисянський розповів про нові докази депортації дітей до РФ
15:36
Ілюстративне фото
У Франції в одному з містечок заборонили користуватися смартфонами у громадських місцях
15:25
Майкл Джексон
Sony Music Group викупила половину музичного спадку Майкла Джексона за $600 млн
15:17
Петер Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто поскаржився, що його називають другом Путіна
15:04
Нова Маячка. Херсонщина
На окупованій Херсонщині з українського дрона підірвали будинок гауляйтера Нової Маячки, - ЗМІ
14:54
посольство РФ
Уряд Ірландії відмовляється видавати візи російським дипломатам через підозри у шпигунстві
14:53
біткоїн
Вартість біткоїна сягнула $48 тисяч вперше за останні два роки
14:50
діти, війна
Україна повернула ще одну дитину з тимчасово окупованої території
14:44
Партизани розвідали пункти забезпечення аеродрому Новофедорівка у Криму
14:42
Ноутбук
У ЗСУ дозволили електронні журнали обліку майна
14:28
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
Окупанти використовують Starlink під час бойових дій в Україні, - Defense One
14:16
севастопольська площа київ
У Києві на Севастопольській площі обмежать рух транспорту. Деталі
14:07
Місяць
NASA розмістить на Місяці ядерний реактор
14:01
Удар по Харкову: батьки і троє дітей згоріли живцем, притискаючись одне до одного
14:01
OPINION
Віктор Шлінчак
Путін призначив собі "конкурента"
13:55
Ексклюзив
Метью Брайза
Вважаю, що Залужний, ймовірно, має рацію, що Україні потрібно більше солдатів, - дипломат Брайза
13:37
Румунія підіймала винищувачі F-16 через нічну атаку "шахедів" на Одещину
13:35
Кирило Буданов
"Це ганьба для міжнародної судової системи": Буданов про невизнання Росії спонсором тероризму
13:34
Сергій Шойгу
Шойгу доповіли про збільшення виробництва БПЛА та керованих боєприпасів на заводах Удмуртії
13:23
Ексклюзив
Байден проти Путіна
Байден має можливість надати зброю Україні обходячи Конгрес, але хоче перекласти відповідальність на республіканців, - Фейгін
13:20
штучний інтелект
"Дзвонив" Байден і "закликав" не голосувати: у США заборонили телефонні дзвінки за допомогою ШІ
12:59
Тоні Ебботт
Експрем'єр Австралії Ебботт назвав "ганебним" блокування республіканцями допомоги Україні
12:50
Шмигаль
Уряд виділить понад 40 млрд грн для українського бізнесу в 2024 році
12:49
діти, злочини росії
Міжнародні слідчі спільно з Європолом знайшли у РФ щонайменше 8 викрадених українських дітей, - Bild
12:29
Філіппіни, зсув ґрунту
На Філіппінах стався потужний землетрус, рятувальні роботи після зсуву ґрунту припинено
12:18
Олександр Павлюк
Олександра Павлюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони України
12:02
Оновлено
війна з росією Харківщина безпілотник
РФ атакувала Україну дронами 9 лютого: у Харкові семеро загиблих, в Одесі є влучання і поранені
12:00
OPINION
Віктор Андрусів
Приємно, коли наші вороги самі себе б’ють по яйцях
11:53
Авдіївка
РФ намагається встановити контроль над логістикою на півночі Авдіївки, - Тарнавський
11:50
Валерій Залужний
Німецькі генерали таємно прибули до України в день звільнення Залужного, - Bild
11:21
Обстріл аеродрому "Бельбек"
Британська розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому Бельбек у Криму
11:05
електроенергія
В Україні не фіксується дефіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 10 лютого
10:54
Росіяни на ТОТ Херсонщини створили нову газету для поширення пропаганди перед виборами, - ЦНС
Росіяни на ТОТ Херсонщини створили нову газету для поширення пропаганди перед виборами, - ЦНС
10:53
Віктор Орбан
Фракція євроскептиків хоче приєднати до себе Орбана у Європарламенті: за яких умов
10:48
На фото українські біженці у Франції
Німеччина прогнозує ще 10 млн біженців з України у разі перемоги РФ, - ЗМІ
10:44
Ексклюзив
напад на жінку у Космачі
Військовий Кішак: люди, які перекривали дорогу жінці, яка нібито здавала чоловіків ТЦК на Франківщині, мають бути покарані
10:36
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Meta видалила акаунти верховного лідера Ірану у Facebook та Instagram: яка причина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV