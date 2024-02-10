Дипломат Брайза: з огляду на політичні перипетії у Вашингтоні, малоймовірно, що допомога Україні надійде в найближчому майбутньому

Про це він сказав у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо" Антону Борковському.

Дипломат прокоментував переконання держсекретаря США Майкла Помпео, що Дональд Трамп зрештою підтримає допомогу Україні: "Хоча я особисто не зустрічався з Дональдом Трампом, я тісно співпрацював з держсекретарем Помпео. З мого досвіду я можу підтвердити репутацію Помпео. Він говорить відверто і щиро, спираючись на свій поінформований погляд, отриману завдяки тому, що він обіймав важливі посади в кабінеті президента Трампа. Помпео відомий тим, що висловлює свої справжні переконання, а не просто намагається комусь догодити, навіть якщо комусь може бути неприємно чути його правду. Тому, коли Помпео заявляє про свою віру в можливу підтримку Трампом допомоги Україні, я схильний довіряти його щирості та авторитету в цьому питанні".

Брайза наголосив, що нагальність отримання Україною допомоги для захисту своєї держави неможливо переоцінити.

"Україна потребує негайної допомоги й не може дозволити собі чекати на рішення президента Трампа щодо надання підтримки. Нещодавня стаття в The Washington Post, одній з найвпливовіших газет США, підкреслює жахливі обставини, з якими стикаються українські війська на лінії фронту. Існує гостра нестача солдатів і артилерійських снарядів, а командири батальйонів отримують мінімальні ресурси для підтримки своїх підрозділів. Наприклад, один командир батальйону повідомив, що за останній місяць отримав лише 10 артилерійських снарядів для своїх гармат, тоді як інший розповів, що отримав лише п'ять свіжих солдатів для свого підрозділу, який потребує 200 для того, щоб бути боєздатним. Отже, Україні терміново потрібні додаткові солдати та артилерійські снаряди. Вже і негайно", - закликає ексрадник держсекретаря США.

Як він сказав, на щастя, Європейський Союз знайшов спосіб обійти опозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо надання більшої допомоги Україні: "Утім Україна все ще потребує значної допомоги від Сполучених Штатів. На жаль, з огляду на безперервні політичні перипетії у Вашингтоні, малоймовірно, що ця допомога надійде в найближчому майбутньому".

Що передувало

31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.

1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.

3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.

4 лютого на третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.

5 лютого адміністрація президента США Джо Байдена заявила про його плани накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки Білий дім вважає його неповним.

Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.

6 лютого республіканці Палати представників Конгресу США не підтримали законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні.

Раніше Сенат США не проголосував за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону з Мексикою. Байден відреагував.

8 лютого за розгляд проєкту закону із зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок Сенат має проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд Палати представників.

Напередодні сенат конгресу США підтримав на голосуванні ініціативу розпочати дебати щодо законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші потреби.