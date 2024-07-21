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Зеленський: якщо війна затягнеться, для проведення виборів доведеться "шукати інструмент"

21 липня, 2024 неділя
20:17
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі затягнення війни з Росією, треба буде "шукати інструмент" для проведення президентських і парламентських виборів

Зміст

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю BBC News.

За словами президента України, окрім юридичних труднощів, є практичні - демократичні вибори під час війни мають багато викликів, зокрема безпеку виборців, а також можливість голосування для тих, хто перебуває за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях.

"Як можна проводити демократичні вибори в окопах? Треба, щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. Далі у нас люди на окупованих територіях, значить вони не будуть голосувати. А інакше як вони будуть голосувати, хто проконтролює цей процес? І у нас ще понад 7 мільйонів за кордоном. Як забезпечити їм голосування?" - каже Зеленський.

Водночас президент пояснив, що українці, які борються на фронті за демократію, не будуть мати демократичного вибору тієї чи іншої людини. Тому у випадку затягування війни доведеться шукати інструменти для проведення виборів.

"Але якщо війна буде затягуватися, в будь-якому випадку треба буде шукати інструмент", - заявив президент.

Якби не війна, цьогоріч Україна обирала б президента, а минулоріч - парламент

Згідно з нормами Конституції України щодо п'ятирічного терміну президенства в Україні - у мирний час у березні 2024 року в Україні обирали б президента. 

Натомість вибори до Верховної Ради мали б відбутися у жовтні 2023 року.

У травні 2023 року очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.

7 вересня екссекретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.

Водночас низка громадських організацій виступила проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії. Також 81% опитаних КМІС виступили проти виборів під час дії правового режиму воєнного стану.

3 листопада нардепка Аліна Загоруйко заявила, що в Раді готуються до виборів після війни. Своєю чергою нардеп Федір Веніславський заявив, що в разі проведення виборів президента під час війни будуть підстави сумніватися в його легітимності.

7 листопада у ЦВК заявили, що вибори під час воєнного стану  проводити не можна, тож президент Володимир Зеленський виконуватиме свої обов'язки до закінчення дії цього правового режиму.

17 січня вже цього 2024 року спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у питанні проведення виборів під час дії правового режиму воєнного стану ухвалено остаточне рішення.

Вже у червні Зеленський зазначив, що попри виснажливу рутину керівництва країною у стані війни, він налаштований довести її до кінця.

Теги:
Україна
Верховна Рада
вибори
вибори президента
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Воєнний стан
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