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Німеччина заявила про нову знахідку при розслідуванні вибухів на "Північних потоках"

12 липня, 2023 середа
07:48
Світ Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки на яхті, яку за їх версією, могли використовувати для підриву газопроводів "Північний потік"

Про це пише Reuters із посиланням на лист Німеччини до Ради Безпеки ООН.

Німеччина, Швеція та Данія проводять незалежні розслідування вибухів на "Північних потоках". Напередодні засідання Радбезу ООН країни надіслали оновлену інформацію щодо результатів слідства.

"Жодне з розслідувань не завершено, і на даний момент ще неможливо сказати, коли вони будуть завершені. Характер актів саботажу безпрецедентний, а розслідування складні", - йдеться у листі.

Крім цього, у ньому зазначається, що Німеччина розслідує "підозрілий чартер вітрильної яхти", яка була орендована таким чином, щоб "приховати особистість справжнього фрахтувальника". 

"Підозрюється, що яхта могла бути використана для перевезення вибухових речовин з метою атаки на газопроводи, що вибухнули на газопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2". За експертними оцінками, можливо, підготовлені водолази могли закріпити вибухівку в місцях пошкодження газопроводів, які прокладені на морському дні на глибині 70-80 метрів", - зазначають у листі.

Як пише Укрінформ, заступник постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Карюкі заявив, що його країна засуджує акти диверсії на критично важливих об'єктах національної інфраструктури.

Проте, на його думку, Раді Безпеки не слід витрачати час на обговорення підриву, поки немає результатів розслідування.

Що передувало

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". 

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

Після того, 16 березня стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом Північний потік за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У суботу, 10 червня, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій сказано, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яка, ймовірно, використовувалася для здійснення підриву газопроводів. Згідно з ними, судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

11 червня уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин спростував причетність Польщі до підриву "Північних потоків".

Швеція
Німеччина
Данія
Північний потік
Північний потік-2
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